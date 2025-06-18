Лечилась от тяжелой болезни: Ермак рассказал подробности о девочке, которую убил Иран в Израиле

Всего погибло четверо украинцев, еще один пропал без вести

Вследствие ракетного удара Ирана по израильскому городу Бат-Ям погибла семилетняя одесситка Анастасия Бурик. Кроме того, взрыв унес жизни ее матери и еще двух детей.

Об этом проинформировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем telegram-канале. По его словам, девочка приехала туда для проведения лечения онкологического заболевания и ждала очереди на трансплантацию костного мозга.

Ермак отметил, что Россия точно так же убивает украинцев с 2022 года, нанося удары по мирным городам и жилым домам. При этом использует она для этого иранские дроны.

"То же возможно повсюду, где террористы маскируются под государства – режим в Иране и России – это террористы. Они одинаковы во всем", — написал Ермак.

Как сообщалось ранее, удар по Бат-Яму произошел 15 июня. Тогда в МИД сообщили, что там погибли пять граждан Украины, среди которых трое несовершеннолетних.

Напомним, с 13 июня Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами. Израильские власти объяснили это тем, что Тегеран планировал убийство премьера страны Биньямина Нетаньяху, а также президента США Дональда Трампа.