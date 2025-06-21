Не покупайте мясо, если не сделали это: простые тесты свежести прямо на прилавке

Запах, цвет и текстура могут выдать просроченный продукт – узнайте, на что обратить внимание

Не важно на рынке приобретаете мясо, или в магазине — всегда есть риск натолкнуться на несвежий продукт. Летом это еще актуальнее из-за жары.

"Телеграф" собрал основные рекомендации по тому, как проверить мясо на свежесть и сформировал их в 5 шагов.

Запах

Мясо должно пахнуть только… мясом. Если вы слышите кисловатость — вероятно, продукт "освежили" уксусом, чтобы замаскировать несвежесть. Если аромат гнилой или затхлый — от покупки следует сразу отказаться. Легкий молочный оттенок в запахе допустим.

Упругость

Нажмите на кусок пальцем. Если он свежий – ямка быстро исчезнет. Простой тест — сравните с зоной под большим пальцем ладони. Именно так должен чувствоваться качественный продукт.

Как проверить мясо на свежесть

Цвет

Курятина и свинина в свежем виде имеют розовый цвет. Если на прилавке серые или блеклые куски, значит, они пролежали слишком долго. Добрая говядина – темно-красная или вишневая. А вот коричневая — это уже признак окисления. Сухих краев или обветреностей быть не должно.

Слизь

На свежем мясе слизи не бывает. Липкости, синяков и пятен также быть не должно.

Жир

Желтый жир с резким запахом может быть признаком несвежего мяса, особенно в баранине. Жир должен быть белым или кремовым.

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