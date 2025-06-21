Без мыла и уксуса: вы неправильно моете зелень для салата, в чем главная ошибка

Многие допускают ошибку, моя зелень с уксусом или даже мылом

Свежая летняя зелень — идеальный продукт для салатов, разных блюд и даже просто полакомится. Листья салата, укроп, петрушка, шпинат и другие зеленые растения богаты клетчаткой и микроэлементами. Однако перед употреблением их нужно хорошо помыть.

"Телеграф" расскажет, как правильно мыть летнюю зелень с огорода или рынка, и какую ошибку часто допускают при обработке свежих растений.

Без уксуса и мыла — как правильно мыть зелень

Многие хозяйки в попытках сделать свежую зелень чистой и безопасной, пытаются помыть ее с мылом, заливают горячей водой или уксусом. Таким образом они пытаются вымыть остатки песка, крошечных насекомых или даже пестицидов, пишет сайт Marler Clark.

Однако, как оказалось, это большая ошибка — мыть зелень с добавлением разных веществ и жидкостей. Лучше всего просто помыть листья салата и шпината или пучки петрушки и укропа под проточной водой из крана. Это самый просто и безопасный способ очистки зелени, которого будет достаточно для приготовления салатов или добавления зелени в блюда.

Лучше всего употреблять свежую зелень в пищу сразу же после того, как вы ее помыли в проточной холодной воде. Однако, если хотите на короткое время сохранить зелень в холодильнике, то промойте зелень и пропитайте лишнюю влагу бумажными полотенцами. После этого сложите пучки зелени на чистую хлопковую салфетку и отправьте в холодильник. День или два свежая зелень может храниться в прохладном месте, но не слишком долго.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как нельзя мыть клубнику, а как можно. Узнайте, какую распространенную ошибку допускаю многие.