Без мила і оцту: ви неправильно миєте зелень для салату, у чому головна помилка

Багато хто припускається помилки, миючи зелень з оцтом або навіть милом

Свіжа літня зелень — ідеальний продукт для салатів, різних страв і навіть просто поласувати. Листя салату, кріп, петрушка, шпинат та інші зелені рослини багаті на клітковину та мікроелементи. Однак перед вживанням їх треба добре помити.

"Телеграф" розповість, як правильно мити літню зелень з городу або ринку, і якої помилки часто припускаються при обробці свіжих рослин.

Без оцту і мила – як правильно мити зелень

Багато господарок у спробах зробити свіжу зелень чистою та безпечною, намагаються помити її з милом, заливають гарячою водою або оцтом. Таким чином, вони намагаються вимити залишки піску, крихітних комах або навіть пестицидів, пише сайт Marler Clark.

Однак, як виявилося, це велика помилка — мити зелень із додаванням різних речовин та рідин може бути шкідливо. Найкраще просто помити листя салату та шпинату або пучки петрушки і кропу під проточною водою з крана. Це найпростіший і найбезпечніший спосіб очищення зелені, якого буде достатньо для приготування салатів або додавання зелені до страв.

Найкраще вживати свіжу зелень в їжу відразу після того, як ви її помили в проточній холодній воді. Однак, якщо хочете на короткий час зберегти зелень в холодильнику, промийте зелень і промокніть зайву вологу паперовими рушниками. Після цього складіть пучки зелені на чисту бавовняну серветку і відправте в холодильник. День або два свіжа зелень може зберігатися у прохолодному місці, але не надто довго.

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