Стал многодетным дедушкой: как выглядят внуки Кучмы и что о них известно

Политик периодически появлялся на публике со своим первым внуком

У второго президента Украины Леонида Кучмы есть единственная дочь Елена Пинчук. Она считается одной из самых влиятельных женщин в Украине. Елена родила троих детей: сына Романа, дочерей Екатерину и Веронику. Так, политик стал многодетным дедушкой.

Чем занимаются внуки второго президента Украины, и как они выглядят — знает "Телеграф".

Внуки Леонида Кучмы — что известно

У Леонида Кучмы есть три внука: Роман, Екатерина и Вероника. В частности, Роман является первым наследником политика. Он появился на свет в браке Елены Пинчук с бывшим главой "Черноморнефтегаз" и экс-нардепом Игорем Франчуком в 1991 году. Однако впоследствии супруги развелись.

В первый раз Роман появился в кадре во время новогоднего обращения Кучмы в 2003 году. Тогда политик записал ролик у камина, сидя на диване вместе с внуком. Парень ничего не говорил, только смотрел в камеру. Такое обращение Кучмы активно обсуждали украинцы, потому что это было новинкой.

Романа растили в достатке, однако один из телохранителей делился, что он не очень хорошо относился к персоналу. В то же время, работники выполняли сразу несколько функций в семье Кучмы.

"К сожалению, охрана выполняет несвойственные ей функции. Носят сумочки, портфели, открывают двери и даже гладят брюки. Поэтому охранников называют друзьями или слугами, "денщиками". Когда внук Кучмы был маленьким, он своим охранникам бросал палку и говорил: "Беги, забери. Если не пойдешь, я скажу деду и тебя уволят. приносил", — рассказал мужчина.

Сам политик также рассказывал, что Роман мог вытащить из его кармана средства в подростковом возрасте. Становясь старше, внук Кучмы начал появляться на светских мероприятиях. А в 18 лет родители Романа — Елена и Виктор Пинчук — взяли сына с собой на Всемирный экономический форум. Там он познакомился с политиками высокого ранга, например, с бывшим президентом США Биллом Клинтоном.

Фото: TabloID

Тогда он рассказывал, что учился в престижной школе Великобритании Sevenoaks School. Также Роман отметил, что планирует получать образование в США, но еще не определился с учебным заведением.

В 2012 году Роман впервые вышел в свет со своей избранницей Марией Гнашук. Сегодня она — уже жена наследника Кучмы. Тогда Роман вместе с родителями и дедушкой посетили "ПинчукАртЦентр". Политик поцеловал девушку своего внука в щеку.

Фото: TabloID

Известно, что Роман получал образование в США, а затем начал работать в трубно-колесной компании "Интерпайп", владельцем которой является его отчим, Виктор Пинчук. В то время он занимался восстановлением жилых домов в Техасе после урагана.

Фото: Forbes

Роман Пинчук является членом правления бизнес-группы EastOne, в которую входят медиахолдинг StarLightMedia, газовая компания Geo Alliance. Этот бизнес является собственностью семьи Пинчуков. Также он сменил фамилию на Франчук, принадлежащую его отцу.

На странице Гнашук в фейсбуке можно увидеть романтические фотографии с Романом. В профиле указано, что он проживает в Калифорнии. Однако, где живет ее муж сейчас, неизвестно.

Фото Марии Гнашук

Фото Марии Гнашук

Фото Марии Гнашук

Фото Марии Гнашук

Фото Марии Гнашук

А вот о Веронике и Екатерине Пинчук нет информации в сети. Вероятно, семья держит их в стороне от публики.

Мария Гнашук, Роман Пинчук и вероятно, Вероника Пинчук, Фото Марии Гнашук

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит бывший зять Леонида Кучмы Игорь Франчук. Собрали, что о нем известно.