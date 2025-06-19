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Если это растет в вашем огороде – сделайте из этого бизнес. Как заработать на ягодах без вложений

Автор
Марина Ищенко
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Автор
Продажа малины
Продажа малины. Фото Коллаж "Телеграф"

Не обязательно иметь гектары земли или крупные инвестиции

Малина – ягода, которая может кормить. Во многих деревнях и даже на городских дачах она растет десятками кустов и часто просто гниет, а зря. Потому что малина – это не только вкусный десерт, но и настоящий источник дохода.

"Телеграф" расскажет, как можно заработать. В материале вы узнаете три способа прибыли на этой ягоде.

Сколько можно заработать на малине

Согласно данным Минфина, малина сейчас стоит значительно дороже клубники. По состоянию на 6 мая цены на малину в украинских супермаркетах такие:

  • Новус – 199 грн за 100 г (без скидки – 359 грн) или 219 грн за 300 г;
  • Сильпо — 399,90 грн за 100 г;
  • Метро — 415,90 грн за 125 г;
  • Fruit Time — 423,75 грн за 150 г.

При таких ценах малина становится настоящим деликатесом на полках магазинов.

Малина сколько стоит в июне 2025 года
Цены на малину в украинских супермаркетах

Три способа заработка на малине

  • Продажа свежей малины. Самый простой вариант – собрать ягоду и продать ее на базаре, соседям или через объявления в Viber-группах. Покупают быстро, потому что ягода нежная и сезон короткий.
  • Замораживание. Если есть морозильная камера — замораживайте урожай. Зимой малина сохраняет цену, а иногда становится еще дороже. Идеальна для продажи в кафе или пекарне.
  • Варенье или джем. Баночка малинового варенья – это уже не 100 гривен, а 150–200. А в качестве бонуса — более длительный срок хранения и дополнительная прибыль.
Малина
Как заработать на малине

А если нет малины

Малина размножается очень быстро. Попросите у знакомых отросток или прикопайте веточку – уже в следующем году будете с урожаем. Даже 5-6 кустов дают несколько килограммов, которых хватит и на семью, и на старт малого бизнеса.

Кстати, некоторые предприимчивые хозяйки продают не ягоду, а листья малины — для чаев и фитосборов — один пучок сушеных листьев — 50–70 гривен, а работы почти нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как заработать на сухоцветах.

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#Деньги #Малина #Огород #Зароботок