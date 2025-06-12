Мак закроется в Днепре и Чернигове? McDonald’s уже прокомментировал слухи

"Телеграф" разбирался в ситуации

Информация о возможном закрытии заведений McDonald’s в Днепре и Чернигове, скорее всего, не соответствует действительности. В настоящее время администрация заведения официально не подтверждала ее.

Об этом "Телеграфу" в комментарии сообщили в пресс-службе McDonald’s. Более того, там даже не слышали о подобных слухах.

"Пока от руководства не поступало никакой информации о закрытии заведений, тем более в Днепре и Чернигове. Вероятнее всего, это фейк", — сказали в McDonald’s.

Заметим, что 12 июня в сети начали писать о возможном закрытии заведений McDonald’s из-за сложной ситуации в стране. Вероятнее всего это касается приближения линии фронта к Днепропетровской области. На карте показано, что линия фронта почти вплотную приблизилась к границе области.

Расстояние Днепропетровской области до фронта

Как говорят источники, официально закрытие или изменение графика работы руководство еще не утвердило, однако в компании уже ходят такие слухи.

Добавим, что о закрытии или открытии заведений McDonald’s официально сообщает на своих страницах в сети. Пока же распространяют информацию от источников, которую не подтверждает компания.

Напомним, что весной McDonald’s уже возмутил своих клиентов заявлением о "прекращении продаж" Биг Тейсти. Тогда это оказалось пиар-ходом перед появлением трех версий этого бургера.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел первый McDonalds в Киеве.