Прыжки на вагоны уже не актуальны? Подростки в Киеве нашли новое опасное развлечение (фото)

Киевляне возмущены таким поведением несовершеннолетних

Случаи опасных развлечений среди детей в столице участились – подростки все чаще ищут адреналин в рискованных ситуациях. На этот раз жители Березняков заметили группу несовершеннолетних, которые прогуливались по крыше многоэтажки.

Свидетели инцидента обеспокоены и призывают ответственные службы немедленно ограничить доступ к таким опасным местам. Об этом сообщил один из местных телеграм-каналов.

На опубликованных фото можем увидеть троих парней, которые развлекаются на крыше по меньшей мере девятиэтажки.

После серии трагедий с зацеперами и случаев падения подростков с высоты, новое развлечение детей на крышах вызывает беспокойство у украинцев. Общественность призывает родителей провести разъяснительные беседы с детьми о рисках таких "прогулок".

Напоминаем, что опасные игры детей были сняты в Одессе. Очевидцы сняли на видео, как группа подростков пристает к троллейбусу прямо во время движения, дергая контактные рога.

Из-за недетских развлечений на железнодорожном вокзале в Буче произошла трагедия. Несовершеннолетняя девушка получила поражение током, находясь на крыше вагона. К сожалению, девочка скончалась в больнице.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях в соцсети появились видео, где двое экстремалов катались между вагонами поезда метро в Киеве. Полицейские сняли молодых хулиганов с поезда на станции "Гидропарк".