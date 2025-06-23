Сколько картофеля можно продать, чтобы заработать на новый смартфон

Это хороший способ получить желаемую сумму за короткий срок

Заработать деньги в Украине можно на продаже картофеля. За вырученные деньги можно купить даже неплохой смартфон.

"Телеграф" расскажет, сколько килограмм картофеля можно продать, чтобы купить телефон за 11 тысяч гривен. Работать придется долго, но смартфон будет в кармане быстро.

Стоит отметить, что по текущим рыночным ценам, чтобы собрать 11 000 гривен на новый смартфон, украинцу придется продать около 328 килограммов картофеля по средней цене 33,55 грн за килограмм.

Однако цена картофеля существенно зависит от сорта, размера и качества продукции. Например, мелкий картофель может стоить 25-28 грн/кг, в то время как крупные отборные клубни элитных сортов могут продаваться за 40-45 грн/кг. В таком случае достаточно было бы продать всего 245-275 кг.

Особенно выгодной может стать торговля домашним картофелем позже в сезоне. К концу лета и осенью цены на картофель традиционно растут на 15-25%, поскольку весенние запасы иссякают, а нового урожая еще нет в достаточном количестве.

Домашний картофель, выращенный без химикатов и с соблюдением традиционных технологий, может стоить на 20-30% дороже магазинного. Поэтому фермерам следует рассмотреть возможность прямых продаж потребителям через фермерские рынки или онлайн-платформы.

Поэтому терпеливым хозяевам, которые могут подождать до осени с продажей своего картофеля, удастся купить желаемый смартфон, продав всего 220-280 килограммов качественной домашней продукции.

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