Скільки картоплі можна продати, щоб заробити на новий смартфон

Це хороший спосіб отримати бажану суму за короткий термін

Заробити гроші в Україні можна на продажі картоплі. За виручені кошти можна купити навіть непоганий смартфон.

"Телеграф" розповість, скільки кілограм картоплі можна продати, щоб купити телефон за 11 тисяч гривень. Працювати доведеться довго, але омріяний смартфон буде у кишені швидко.

Варто зазначити, що за поточними ринковими цінами, щоб зібрати 11 000 гривень на новий смартфон, українцю доведеться продати приблизно 328 кілограмів картоплі за середньою ціною 33,55 грн за кілограм.

Однак ціна картоплі суттєво залежить від сорту, розміру та якості продукції. Наприклад, дрібна картопля може коштувати 25-28 грн/кг, тоді як великі відбірні бульби елітних сортів можуть продаватися за 40-45 грн/кг. У такому випадку достатньо було б продати лише 245-275 кілограмів.

Особливо вигідною може стати торгівля домашньою картоплею пізніше в сезоні. До кінця літа та восени ціни на картоплю традиційно зростають на 15-25%, оскільки весняні запаси вичерпуються, а нового врожаю ще немає в достатній кількості.

Домашня картопля, вирощена без хімікатів та з дотриманням традиційних технологій, може коштувати на 20-30% дорожче магазинної. Тому фермерам варто розглянути можливість прямих продажів споживачам через фермерські ринки або онлайн-платформи.

Тому терплячим господарям, які можуть почекати до осені з продажем своєї картоплі, вдасться купити бажаний смартфон, продавши лише 220-280 кілограмів якісної домашньої продукції.

Раніше "Телеграф" писав, як заробити на вирощуванні і продажу базиліка.