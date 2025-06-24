Там водятся настоящие "монстры": под Киевом нашли рай для рыбаков (фото)

Здесь можно поймать редких карпов и не только

В Украине есть немало хороших мест для рыбалки, в том числе и в Киевской области. К примеру, озеро Трофейное, где можно поймать рыбу весом более 2 кг.

"Телеграф" расскажет, какие особи водятся в этом водоеме. А также сколько стоит рыбалка на этом озере.

В сети уже показали, какую большую рыбу можно выловить на этом озере. К слову, рыбачить здесь можно круглосуточно. В водоеме водятся карп, белый амур, карп кои, красный карась, осетровые, судак, окунь любого размера. Все эти рыбы отпускаются, если рыбак их поймал. Также можно поймать щуку, но забирать разрешено особей от 2 кг, все остальные отпускаются.

Рыбалка на озере Трофейное

На озере Трофейное поймали щуку

Щука на озере Трофейное

То есть озеро Трофейное предназначено исключительно для спортивной рыбалки. Кроме того, оплата взимается за каждого человека на территории. Озеро находится в селе Лычанка Киевской области, Киево-Святошинский район.

Озеро Трофейное на карте

Стоимость рыбака на озере Трофейное следующая:

1 смена — 7:00-13:00, 600 грн;

2 смена — 13:00-19:00, 600 грн;

целый день — 7:00-19:00, 800 грн;

сутки — 7:00-7:00, 1500 грн.

"Водоем предназначен для подготовленных рыболовов, которые имеют в своем арсенале необходимые снасти и снаряжение, навыки и понимание рыбалки и принципов бережного отношения к трофейной рыбе (любая снасть на мирную рыбу с 1 крючком, обязательно наличие карповой трубки, подсака с порталом)", — говориться на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что более полутора тонн рыбы за два дня выловили в одном из ставков Украины.