Чистая вода, скалы и невероятные пейзажи: как выглядит Коростышевский карьер и как туда попасть

Это место в Житомирской области очень любят туристы

Коростышевский карьер — невероятно красивая локация в городке Коростышев Житомирской области. Он расположен за 31 километр от областного центра и привлекает отдыхающих в летний сезон.

"Телеграф" расскажет, как выглядит Коростышевский карьер, как туда добраться, и что там можно делать кроме купания.

Коростышевский карьер — какой он?

Коростышевский карьер — это место, где когда-то добывали гранит. Озеро с чистой бирюзовой водой образовалось в результате затопления карьера, где добывался гранит, а само перерабатывающее предприятие находится недалеко от Коростышева. За счет того, что на дне нет песка и мула, вода в карьере прозрачная, чистая и имеет красивый голубой оттенок.

Окружают озеро высокие скалы из гранита, местами их высота достигает 10 метров. Этот каньон выглядит особенно впечатляюще на фоне чистого озера. К слову, глубина карьера может достигать и 20 метров.

Также в этой локации завораживает красивый пейзаж, ведь карьер окружен хвойно-лиственный лес. Это создает очень красивую картинку вместе с водой и скалами, а воздух здесь такой, что дышать-не надышаться.

Отдых на карьере в летний период очень популярный, как среди местных жителей, так и гостей региона. На выходные здесь особенно много туристов, это стоит учитывать, планируя поездку на Коростышевский карьер.

Локация отлично подходит для отдыха дикарем с палатками, для пикников, купания и для фотосессий. Здесь можно круто провести время, как с компанией друзей и детьми, так и вдвоем с любимым человеком.

Как добраться на Коростышевский карьер?

Лучше всего ехать своим автомобилем, чтобы можно было взять все необходимое и собраться компанией. От Житомира до карьера всего 31 километр, а из Киева около 100 километров. Также можно доехать общественным транспортом — из Житомира есть пригородные маршрутки в Коростень.

Если будете ехать из Киева, то следует выходить при въезде в город Коростышев, там и будет поворот на карьер. Оттуда можно пройтись пешком, так как карьер находится на окраине города. Туристам советуют занимать места для отдыха с правой стороны, так как там есть удобный спуск к воде для купания.

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