Пустоцветов больше не будет: как заставить кабачки на огороде не только цвести, но и плодоносить

Узнайте, почему ваши кабачки хорошо цветут, но не плодоносят

Кабачки — любимый овощ многих дачников и огородников. Он весьма неприхотлив в выращивании, а его плоды можно использовать во множестве блюд. Однако, бывает так, что растения кабачка обильно цветет, но не дает плодов.

"Телеграф" расскажет, почему так происходит и как бороться с пустоцветами.

Почему кабачки цветут, но не плодоносят?

В отличие от многих цветущих растений, кабачки имеют отдельные мужские и женские цветки на каждом растении, пишет bhg.com. А этот фактор может создать проблему с правильным опылением. Чтобы оно происходило, как полагается, нужно, чтобы мужские и женские цветки были открыты одновременно, а насекомые-опылители (пчелы, шмели и тд) переносили пыльцу с мужского цветка на женский.

Чаще всего растение кабачков производит сначала только мужские цветки в течение первых недель цветения, и только потом начинает выпускать и мужские и женские соцветия. Отличить их можно визуально: женские цветки имеют вздутую завязь у основания и более короткие, толстые стебли. Эта завязь выглядят, как миниатюрный кабачок, потому что только женский цветки способны плодоносить.

Как заставить растение кабачка плодоносить?

Есть несколько советов, которые помогут стимулировать кабачки плодоносить. Воплотив их в жизнь, вы получите щедрый урожай.

Опыление своими руками

Звучит немного странно, однако этот метод точно работает. Кисточкой для рисования или ватной палочкой перенесите пыльцу с мужского цветка на женский. Старайтесь нанести пыльцу на кончик рыльца в центре женского цветка. Также можно просто сорвать мужской цветок и нанести тычинку прямо на рыльце женского цветка.

Разные сорты кабачков

Чтобы увеличить шансы на опыление и соответственно хороший урожай, сажайте рядом разные сорта кабачков. Также рядом можно посадить тыкву и баштанные культуры, типа арбузов и дынь. Таким образом вы привлечете больше насекомых опылителей и шансы на опыление точно возрастут.

Привлечение на участок опылителей

Еще один способ стимулировать опыление кабачков — это привлекать на огород или дачу насекомых-опылителей. Для этого посадите вокруг участка как можно больше ярких и ароматных цветов. Насекомые точно залетят на ваш участок, если там будут буять цветы.

Сорта, не требующие опыления

Чтобы точно получить урожай кабачков, можно использовать специальные сорта, которые не требуют природного опыления. Покупая семена кабачков, обратите внимание на упаковку, там будет указано, является тот или иной сорт таким, что не требует опыления.

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