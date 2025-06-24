Осы не испортят ваш пикник: простой лайфхак отпугнет опасных насекомых

Этот лайфхак точно пригодится летом, чтобы прогнать ос

Лето — время отдыха на свежем воздухе путешествий и пикников. И это идеальное время для распространения разных насекомых, не всегда приятных и безобидных. Так, например, осы летом могут подпортить отдых на природе или посиделки на дачи.

"Телеграф" расскажет, как с помощью простого лайфхака отвадить докучливых ос с дачи, террасы или пикника на природе.

Как оказалось, существует простой лайфхак, с помощью которого можно отпугнуть ос. В этом вам поможет кофе, аромат которого очень не нравится насекомым, пишет Express.

Все, что вам нужно сделать, это высыпать немного сухой кофейной гущи на безопасную поверхность (например, металлическую или керамическую миску) и поджечь ее. Небольшое воспламенение кофе в контролируемых условиях приведет к появлению ароматного дыма, который тут же отпугнет ос и других летающих насекомых.

Этот лайфхак поможет вам обеспечить комфортный отдых на природе, пикнике или во время посиделок с родными в беседке или на террасе дачи. Фокус с поджогом кофейной гущи можно повторять, когда дым будет выветриваться.

Этот лайфхак не только эффективный, но и практичный. К тому же поджигание кофейной гущи безопасно для полезных насекомых и не навредит людям вокруг. Главное осторожно вести себя с открытым огнем и делать все в контролируемых условиях.

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