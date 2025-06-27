Если в холодильнике есть несколько кабачков и три яйца: это аппетитное блюдо накормит всю семью (видео)
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Такой рулет – идеальная закуска для любого стола
Сезонные осенние продукты – отличная основа для рациона. Если вы готовили аппетитную овощную икру, обратите внимание и на следующий рецепт.
Для него нужны самые простые продукты – просто идеальное решение, если у вас в холодильнике завалялось три яйца и несколько кабачков. Это идеальный холодный перекус на всю семью. Рецептом разделились в кулинарном блоге zhuravlina_cooking.
Ингредиенты:
- Кабачки – 3 шт. (примерно 800 г)
- Соль – 1 ч. л.
- Мука – 5-6 ст. л.
- Яйца – 3 шт.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Сметана – 1 ст. л. (с горкой)
Для начинки:
- Плавленые сырки или сулугуни – 200 г
- Майонез (или смесь майонеза и сметаны) – 160 г
- Чеснок – 4-5 зубчиков
- Помидоры – 3 шт.
- Укроп – пучок
Способ приготовления:
- Кабачки натираем на крупной терке, солим и отжимаем лишний сок. Добавляем к кабачкам яйца, муку, сметану и соль, тщательно перемешиваем.
- Выливаем тесто на смазанный маслом пергамент и разравниваем. Выпекаем в разогретой до 200°C духовке в течение 25-30 минут до золотистого цвета.
- Пока лепешка охлаждается, готовим начинку. Натираем сыр на терке, добавляем пропущенный через пресс чеснок, майонез (или смесь майонеза и сметаны) и мелко нарезанный укроп. Хорошо перемешиваем.
- На остывший корж равномерно распределяем начинку. Поверх начинки в несколько строчек выкладываем тонко нарезанные помидоры.
- Аккуратно сворачиваем лепешку в рулет, плотно заворачиваем пищевой пленкой. Отправляем в холодильник минимум на 1,5-3 часа.
Когда рулет схватится, можно нарезать и пробовать. А если ищете горячее овощное блюдо, обратите внимание на рецепт греческого мусака.