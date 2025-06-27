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Якщо в холодильнику є кілька кабачків і три яйця: ця апетитна страва нагодує всю сім’ю (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Смачний і легкий рецепт з кабачків
Смачний і легкий рецепт з кабачків

Такий рулет — ідеальна закуска для будь-якого столу

Сезонні осінні продукти — чудова основа для раціону. Якщо ви вже готували апетитну овочеву ікру, зверніть увагу і на наступний рецепт.

Для нього потрібні найпростіші продукти — просто ідеальне рішення, якщо у вас в холодильнику завалялось три яйця та кілька кабачків. Це ідеальний холодний перекус на всю сім’ю. Рецептом поділились у кулінарному блозі zhuravlina_cooking.

Інгредієнти:

  • Кабачки – 3 шт. (приблизно 800 г)
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Борошно – 5-6 ст. л.
  • Яйця – 3 шт.
  • Сіль – 1/2 ч. л.
  • Сметана – 1 ст. л. (з гіркою)

Для начинки:

  • Плавлені сирки або сулугуні – 200 г
  • Майонез (або суміш майонезу і сметани) – 160 г
  • Часник – 4-5 зубчиків
  • Помідори – 3 шт.
  • Кріп – пучок

Спосіб приготування:

  1. Кабачки натираємо на крупній тертці, солимо і віджимаємо зайвий сік. Додаємо до кабачків яйця, борошно, сметану і сіль, ретельно перемішуємо.
  2. Виливаємо тісто на змащений олією пергамент і розрівнюємо. Випікаємо в розігрітій до 200°C духовці протягом 25-30 хвилин до золотистого кольору.
  3. Поки корж охолоджується, готуємо начинку. Натираємо сир на тертці, додаємо пропущений через прес часник, майонез (або суміш майонезу і сметани) та дрібно нарізаний кріп. Добре перемішуємо.
  4. На остиглий корж рівномірно розподіляємо начинку. Поверх начинки в кілька рядочків викладаємо тонко нарізані помідори.
  5. Акуратно згортаємо корж у рулет, щільно загортаємо харчовою плівкою.Відправляємо в холодильник мінімум на 1,5-3 години.

Коли рулет схопиться, можна нарізати і куштувати. А якщо шукаєте гарячу овочеву страву, зверніть увагу на рецепт грецької мусаки.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Закуски #Рулет