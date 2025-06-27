Якщо в холодильнику є кілька кабачків і три яйця: ця апетитна страва нагодує всю сім’ю (відео)
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Такий рулет — ідеальна закуска для будь-якого столу
Сезонні осінні продукти — чудова основа для раціону. Якщо ви вже готували апетитну овочеву ікру, зверніть увагу і на наступний рецепт.
Для нього потрібні найпростіші продукти — просто ідеальне рішення, якщо у вас в холодильнику завалялось три яйця та кілька кабачків. Це ідеальний холодний перекус на всю сім’ю. Рецептом поділились у кулінарному блозі zhuravlina_cooking.
Інгредієнти:
- Кабачки – 3 шт. (приблизно 800 г)
- Сіль – 1 ч. л.
- Борошно – 5-6 ст. л.
- Яйця – 3 шт.
- Сіль – 1/2 ч. л.
- Сметана – 1 ст. л. (з гіркою)
Для начинки:
- Плавлені сирки або сулугуні – 200 г
- Майонез (або суміш майонезу і сметани) – 160 г
- Часник – 4-5 зубчиків
- Помідори – 3 шт.
- Кріп – пучок
Спосіб приготування:
- Кабачки натираємо на крупній тертці, солимо і віджимаємо зайвий сік. Додаємо до кабачків яйця, борошно, сметану і сіль, ретельно перемішуємо.
- Виливаємо тісто на змащений олією пергамент і розрівнюємо. Випікаємо в розігрітій до 200°C духовці протягом 25-30 хвилин до золотистого кольору.
- Поки корж охолоджується, готуємо начинку. Натираємо сир на тертці, додаємо пропущений через прес часник, майонез (або суміш майонезу і сметани) та дрібно нарізаний кріп. Добре перемішуємо.
- На остиглий корж рівномірно розподіляємо начинку. Поверх начинки в кілька рядочків викладаємо тонко нарізані помідори.
- Акуратно згортаємо корж у рулет, щільно загортаємо харчовою плівкою.Відправляємо в холодильник мінімум на 1,5-3 години.
Коли рулет схопиться, можна нарізати і куштувати. А якщо шукаєте гарячу овочеву страву, зверніть увагу на рецепт грецької мусаки.