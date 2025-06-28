С Днем Конституции Украины 2025! Яркие открытки и короткие поздравления с праздником

Этот день символизирует нашу национальную свободу и независимость

В субботу, 28 июня, в Украине отмечается важный государственный праздник — День Конституции. Именно сегодня, ровно 29 лет назад, Верховная Рада приняла Основной Закон нашей независимой страны.

Это не просто государственный праздник, а символ независимости, правового порядка и борьбы за свободу. В 1996 году была принята первая Конституция суверенной Украины, закрепившая основы демократии и прав человека.

В условиях войны этот день приобретает еще более глубокий смысл: он напоминает, что украинцы продолжают отстаивать не только свою землю, но и ценности, заложенные в основном законе — свободу, достоинство и справедливость.

"Телеграф" по этому поводу подготовил подборку ярких открыток и коротких поздравлений, которые можно отправить в любом мессенджере. Поздравьте друзей, родных и близких с праздником!

С Днем Конституции Украины 2025

Поздравляю с Днем Конституции Украины и от всей души желаю всегда гордиться своей страной и помнить о своих правах, уважать закон и правильно понимать трактовку любого правила.

Открытки с Днем Конституции Украины

Поздравляю с общегосударственным праздником – Днем Конституции Украины! От всего сердца желаю крепкого здоровья, бодрости духа и уверенности в безоблачном конституционном будущем нашего общего государства!

Поздравляем с Днем Конституции Украины 28 июня

С Днем Конституции Украины. Желаю мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином!

Картинки-поздравления с Днем Конституции 2025

Поздравляю с Днем Конституции Украины! Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в нашей стране будет порядок, а на душе – спокойствие и радость.

День Конституции Украины — открытки и пожелания

Мы – те, кто выбирает свободу, правду, достоинство. Пусть наша Конституция всегда служит людям. Верим в Украину. Боремся за нее. Живем ради нее. Слава нации – и да здравствует право!

Напомним, что ранее "Телеграф" публиковал календарь, какие еще важные праздники и выходные будут в июне 2025 года в Украине.