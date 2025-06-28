З Днем Конституції України 2025! Яскраві листівки та короткі привітання зі святом

Цей день символізує нашу національну свободу та незалежність

У суботу, 28 червня, в Україні відзначається важливе державне свято – День Конституції. Саме сьогодні, рівно 29 років тому, Верховна Рада ухвалила Основний Закон нашої незалежної країни.

Це не просто державне свято, а символ незалежності, правового ладу та боротьби за свободу. У 1996 році було прийнято першу Конституцію суверенної України, яка закріпила основи демократії та прав людини. В умовах війни цей день набуває ще глибшого змісту: він нагадує, що українці продовжують відстоювати не лише свою землю, а й цінності, закладені в основному законі — свободу, гідність та справедливість.

"Телеграф" із цього приводу підготував добірку яскравих листівок та коротких привітань, які можна надіслати у будь-якому месенджері. Привітайте друзів, рідних та близьких зі святом!

З Днем Конституції України 2025

Вітаю з загальнодержавним святом – Днем Конституції України! Від щирого серця зичу міцного здоров’я, бадьорості духа та впевненості у безхмарне конституційне майбутнє нашої спільної держави.

Листівки з Днем Конституції України

Вітаю з Днем Конституції України і від щирого серця бажаю завжди пишатися своєю країною і пам’ятати про свої права, поважати закон і вірно розуміти трактування будь-якого правила.

Вітаємо з Днем Конституції України 28 червня

З Днем Конституції України. Бажаю миру і процвітання країні, в якій ти будеш себе почувати впевненою, самореалізованою, повноправною і щасливою людиною і громадянином!

Картинки-вітання з Днем Конституції 2025

Вітаю з Днем Конституції України! Бажаю жити до вподоби, але без обмежень на право вибору, свободи слова і благородного вчинку. Нехай у нашій країні буде порядок, а на душі – спокій і радість.

День Конституції України — листівки та побажання

Ми – ті, хто обирає свободу, правду, гідність. Нехай наша Конституція завжди служить людям. Віримо в Україну. Боремося за неї. Живемо заради неї. Слава нації – і хай живе право!

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" публікував календар, які ще важливі свята та вихідні будуть у червні 2025 року в Україні.