С Днем Конституции Украины 2025! Самые яркие открытки и картинки к празднику

Лучшие поздравления с государственным праздником

Каждый год 28 июня, согласно календарю, в Украине отмечается День Конституции. В 2025 году этот официальный праздник приходится на субботу.

29 лет назад наше государство получило Основной Закон, по которому мы и живем до сих пор. День Конституции является праздничным, поэтому и нерабочим в Украине, но дополнительного выходного третий год подряд в эту дату не будет из-за войны с Россией и военного положения.

К государственному празднику "Телеграф" подготовил подборку патриотических поздравлений в открытках и картинках специально для наших читателей и читательниц. Желаем всем украинцам мирного неба над головой и победы в войне с российским оккупантом!

День Конституции Украины 28 июня: открытки и картинки

Издание "Телеграф" ранее сообщало о церковных праздниках, которые пройдут в Украине в июне 2025 года. Узнайте, в какие дни будет отмечаться Собор двенадцати апостолов и другие значимые православные даты. К примеру, скоро христиане восточного обряда за новоюлианским стилем отмечают день Святых первоверховных апостолов Петра и Павла.