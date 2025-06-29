Каскады ледяной воды и красная земля: как выглядит самый высокий водопад в Украине и как туда доехать

Здесь можно оздоровиться и освежиться холодной водой

Украина богата роскошной природой, в том числе большим разнообразием озер. Там можно хорошо отдохнуть, побыть в тишине и набраться сил. Кроме этого, заслуживает внимания Джуринский или Червоногородский водопад в Тернопольской области.

"Телеграф" расскажет, в чем особенность Джуринского водопада и как туда доехать.

Что известно о Джуринском водопаде

Джуринский водопад является самым высоким равнинным водопадом Украины. Он расположен на реке Джурин, в урочище "Красное" между селами Порков и Устечко Тернопольской области. Он принадлежит к Национальному природному парку "Днестровский каньон" как памятник гидрологического значения. Высота водопада – 16 метров, а ширина – 20 метров.

Джуринский или Красногородский водопад, фото karpaty.love

Существует 3 версии, как возник Джуринский водопад. Самая популярная состоит в том, что его создали искусственно. Речь идет о том, что местные нуждались в собственной мельнице, ведь вблизи их не было. Для этого реку "разделили" на две части: одна осталась старым руслом, а на другой — создали мельницу.

Другая версия состоит в том, что водопад создали турки для захвата Джуринского замка в 1672 году. Для этого они искусственно направили полноводную реку в новое русло, освободив доступ к стенам крепости.

Есть разные версии происхождения водопада, фото md-ukraine.com

Также есть мнение, что водопад был создан искусственно в XIX веке, когда замок превращали во дворец. Около него создавали ландшафтный парк, а водопад должен был стать его частью.

До 50-х годов прошлого века здесь работала водяная мельница, а до 60-х — ГЭС. Некоторое время там было Красногородское водохранилище.

У водопада было водохранилище, фото v-mandry.com

На Джуринском водопаде можно оздоровиться и насладиться красотой природы. Некоторые заходят в него, чтобы покупаться, однако стоит помнить, что вода здесь холодная. Также можно наткнуться на острые камни. Земля у водопада имеет красный цвет из-за химического состава. Потому и сам водопад получил такое название — Червоногородский. А вот ягоды и грибы здесь лучше не собирать, потому что есть риск отравиться.

Как доехать до Джуринского водопада

В первую очередь вам нужно добраться до Тернополя. Из многих областных центров курсируют поезда и автобусы в этот город. Оттуда, чтобы доехать до водопада, нужно направляться в город Залещики или Чортков. Потом вам придется автобусом ехать в село Нырков. Дальше транспорт не курсирует, так что к водопаду придется идти пешком 4-5 километров.

Джуринский водопад в Тернопольской области, фото spadok.org.ua

Если едете на собственном автомобиле, вам также нужно отправиться в село Нырков Тернопольской области. Припарковаться у водопада не получится, ведь это памятка гидрологического значения. Поэтому придется идти пешком несколько километров.

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