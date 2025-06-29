Каскади крижаної води та червона земля: як виглядає найвищий водоспад в Україні і як туди доїхати

У цьому місці можна оздоровитися та освіжитися холодною водою

Україна багата розкішною природою, зокрема великою різноманітністю озер. Там можна добре відпочити, побути в тиші та набратися сил. Окрім цього, вартий уваги Джуринський або Червоногородський водоспад на Тернопільщині.

"Телеграф" розкаже, в чому особливість Джуринського водоспаду та як туди доїхати.

Що відомо про Джуринський водоспад

Джуринський водоспад є найвищим рівнинним водоспадом України. Він розташований на річці Джурин, в урочищі "Червоне", що між селами Нирків і Устечко Тернопільської області. Він належить до Національного природного парку "Дністровський каньйон" як пам’ятка гідрологічного значення. Висота водоспаду — 16 метрів, а ширина — 20 метрів.

Джуринський або Червоногородський водоспад, фото karpaty.love

Існує 3 версії, як виник Джуринський водоспад. Найпопулярніша полягає у тому, що його створили штучно. Йдеться про те, що місцеві мали потребу у власному млині, адже поблизу їх не було. Для цього річку "поділили" на дві частини: одна залишилась старим річищем, а на іншій — створили млин.

Інша версія полягає у тому, що водоспад створили турки для захоплення Джуринського замку у 1672 році. Для цього вони штучно спрямували повноводну річку у нове річище, звільнивши доступ до стін фортеці.

Є різні версії походження водоспаду, фото md-ukraine.com

Також є думка, що водоспад створили штучно у ХІХ столітті, коли замок перетворювали на палац. Біля нього створювали ландшафтний парк, а водоспад мав стати його частиною.

До 50-х років минулого століття тут працював водяний млин, а до 60-х — ГЕС. Певний час там існувало Червоногородське водосховище.

Біля водоспаду було водосховище, фото v-mandry.com

На Джуринському водоспаді можна оздоровитися та насолодитися красою природою. Дехто заходить у нього, аби покупатися, однак варто пам'ятати, що вода тут холодна. Також можна наткнутися на гостре каміння. Земля біля водоспаду має червоний колір через хімічний склад. Тому й сам водоспад отримав таку назву — Червоногородський. А от ягоди та гриби тут краще не збирати, бо є ризик отруїтися.

Як доїхати до Джуринського водоспаду

Насамперед вам потрібно дістатися до Тернополя. З багатьох обласних центрів курсують потяги та автобуси до цього міста. Звідти, аби доїхати до водоспаду, треба прямувати до міста Заліщики або Чортків. Потім вам доведеться автобусом їхати у село Нирків. Далі транспорт не курсує, тож до водоспаду доведеться йти пішки 4-5 кілометрів.

Джуринський водоспад на Тернопільщині, фото spadok.org.ua

Якщо їдете власною автівкою, вам також потрібно прямувати у село Нирків Тернопільської області. Припаркуватися біля водоспаду не вийде, адже це пам’ятка гідрологічного значення. Тому також доведеться йти пішки кілька кілометрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про найбільше водосховище в Україні. Там можна покупатися у чистій воді.