Расположено высоко в горах и окружено хвойными лесами: как выглядит озеро Маричейка в Карпатах и как туда добраться

Это высокогорное озеро в Карпатах, манящее красотой

Карпаты привлекают туристов не только роскошными горными пейзажами. Не менее красивыми являются и озера, которые там простираются. В частности, одним из самых впечатляющих озер, расположенных высоко в Карпатах, считается Маричейка.

"Телеграф" расскажет, чем особенно озеро Маричейка, можно ли там купаться и как туда добраться.

Что известно об озере Маричейка

Озеро Маричейка имеет ледниковое происхождение. Оно расположено на склоне горы Шурин, которая простирается в Верховинском районе Ивано-Франковской области. Озеро является частью Карпатского национального парка и вторым по площади в Черногорском массиве — 10 тысяч квадратных метров.

Маричейка лежит недалеко от одной из самых высоких гор Карпат — Поп Иван Черногорский. Ее высота составляет 2028 метров. Озеро простирается на 88 метров в длину и 45 метров в ширину. Высота озера над уровнем моря достигает 1510 метров.

Маричейка течет высоко в горах, фото Сергея Бернацкого

В 1880 году исследователь Т. Вишневский выяснил, что глубина озера достигала 2 метров. Сейчас это 0,8-1,1 метра из-за разрушения водами потока морены – обломочного материала, отложенного ледниками.

Маричейка не является глубоким озером, фото karpaty.love

Маричейка имеет удлиненную форму, а берега окружают субальпийские луга, осоки и хвойные леса. Вода в нем — пресная и чистая, дно с илом. Из Маричейки течет ручей, впадающий в реку Погорелец. В свою очередь, она течет в бассейн Черного Черемоша.

Путешественники начали посещать это место в ХХ веке, ведь через озеро пролегает дорога на гору Пип Иван. Также там можно увидеть чабанов, хижины и конюшню. Есть несколько источников. В общем в озере можно купаться, но там довольно холодная вода.

В озере – холодная вода, фото karpaty.rocks

Есть легенда, что когда-то в поселении на этом месте жили Иван и Маричка. Девушка увидела, что к ним приближаются враги и попросила парня, чтобы он предупредил местных. Сама осталась на месте и пыталась отвлечь татар. Однако они убили Маричку. Из слез Ивана и якобы образовалось озеро, которое назвали Маричейка в честь девушки.

Как добраться до озера Маричейка

До озера можно дойти разными маршрутами, но самый популярный ведет от озера Шибеного. От него вам нужно идти на запад к реке Черемош, где еще проложена дорога. Далее двигайтесь к плотине Шибеного, расположенного на высоте 1024 метра.

Путь к озеру - сложный, фото karpaty.love

Посмотрев на Шибене, двигайтесь на полтора километра назад. Так вы придете в устье с левой стороны от Погорельца. После этого нужно идти в горную долину Веснарка под гору Шурин. Поверните направо, пройдите по плаю на северо-восток, а затем — на северо-запад. Еще немного дороги, и вы окажетесь у озера Маричейка.

Обратите внимание, что дорога к озеру лежит через КПП. Поэтому нужно иметь с собой паспорт, о котором вас обязательно спросят.

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