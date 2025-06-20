Бирюзовая вода и сосновые леса: где расположены Голубые озера в Украине и как туда добраться

Там можно оздоровиться и ощутить единение с природой

В летний сезон украинцы активно ищут, где можно отдохнуть. Хорошим вариантом является озеро Солонец-Тузлы возле Николаева, но не только. В Черниговской области протянулись озера с водой бирюзового оттенка, как на Мальдивах. К тому же это место еще не известно многим туристам.

Чем особенны Голубые озера, что о них известно и как туда добраться — знает "Телеграф".

Голубые озера в Черниговской области

Голубые озера простираются возле села Олешня в Черниговской области, около 3 часов езды от Киева. Они возникли на основе бывшего карьера, где добывался кварцевый песок. Именно из этого вещества производят стекло.

Голубые озера в Черниговской области, фото relax.com.ua

Кварцевый песок покрывает дно озер, и благодаря этому вода имеет бирюзовый оттенок, как на картинках у Pinterest. Такая красота манит туристов, а еще — чистый воздух, сосновые леса и спокойная атмосфера. Это позволяет соединиться с природой, насладиться красивыми пейзажами и оздоровиться.

Голубые озера содержат кварцевый песок, фото relax.com.ua

В общем есть три озера, в которых можно покупаться. Протяженность самого большого из них достигает 25 гектаров, а глубина – 20 метров. Также здесь хорошо развита инфраструктура: проложены беседки, есть чистые пляжи и места для жарки шашлыков и рыбалки.

На Голубых озерах есть хорошая инфраструктура, фото relax.com.ua

К полномасштабному вторжению России в Украину в сезон сюда приезжало 250 тысяч отдыхающих. Однако после наступления врага это количество значительно уменьшилось. А все потому, что озера расположены всего в 18 километрах от границы с Беларусью.

До полномасштабной войны озера были популярны, фото "Мандры"

В 2022 году на Голубые озера не допускали туристов, но сейчас можно приезжать. Мин в водоемах нет – это проверили спасатели.

Как доехать до Голубых озер на Черниговщине

Проще всего — добираться собственным транспортом. Для этого вам нужно выехать на Черниговскую трассу и двигаться в село Олешня.

Если ехать общественным транспортом, тогда сначала вам нужно добраться до Чернигова. Поездом или автобусом – выбирайте сами, что вам лучше подходит. Дальше вам нужно сесть на электричку в Чернигове и ехать на станцию Грибова Рудня. Оттуда придется идти пешком около километра, однако вас будет окружать красивый сосновый лес.

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