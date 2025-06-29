Токсичні кабачки на прилавках: як зрозуміти, які можуть нашкодити

Викинь або пошкодуєш: чому гіркі кабачки небезпечні для здоров’я

Навіть великий врожай кабачків доведеться викинути, якщо вони — гіркі. Цей сезонний овоч має неабияку популярність, але якщо вам трапився кабачок "з гірчинкою", їсти його не варто. Це може свідчити про вміст в ньому токсичної речовини — кукурбітацину. Вона в деяких випадках може серйозна нашкодити здоров'ю.

Єдиний надійний індикатор вмісту токсинів — гіркота. Кабачок потрібно лизнути в сирому вигляді, якщо він гіркий, то краще навіть не готувати. Якщо з'їсти такий кабачок можна отримати спазму в животі, блювання, діарею, були навіть серйозніші наслідки — пошкодження печінки.

Концентрація кукурбітацину генетично закладена в деяких сортах кабачків або передалась через перехресне запилення з декоративними гарбузами. Легка гіркота шкірки може бути спричинена спекою чи нестачею води, але зазвичай очищення допомагає.

В яких рослинах гіркота свідчить про токсини

При наявності токсину — чистка не допоможе. Не руйнуються токсини і при приготуванні, тож гіркий кабачок краще просто викинути. Токсичними можуть бути не тільки кабачки, подібна речовина також може міститися в гарбузах.

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