Курс евро — не самое плохое. Появился смешной мем о ценах в Украине

Стоимость летних ягод до сих пор удивляет украинцев

Украинцы уже настолько адаптировались к изменениям в мире, экономике, что шутят даже про курс валют. На этот раз курс доллара и евро побил "курс черешни".

Соответствующий мем опубликовали в сети. Отметим, что на 27 июня курс доллара составлял 41,6, а евро — 48,8.

Однако даже учитывая такой большой курс, стоимость одного килограмма черешни в разы выше. Это хорошо демонстрирует созданный мем. На изображении курс евро и доллара представлены в образах Годзиллы и Кин Конга, которые дерутся. К слову, этот момент из фильма "Годзилла против Кинг Конга", который стал прототипом для многих мемов.

Мем о курсе доллара и евро

А на следующем изображении обоих великанов бьет собака из мема с битой, она подписана "Черешня". То есть даже если курс доллара и евро большие, то они значительно меньше цен на черешни. Кстати, средняя стоимость одного килограмма ягоды составляет от 200 до 500 грн.

Напомним, недавно на одном из рынков Одессы заметили интересный маркетинговый ход для продажи черешни. Ведь на каждом из ящиков была картонка с фамилией одного из самых популярных украинцев генералов: Залужный, Буданов и Малюк.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы продолжают шутить о российских обстрелах и создают остроумные мемы.