"Малюка" и "Буданова" нашли в Одессе: украинцы не перестают впечатлять креативом (видео)

Одесситы продают не только воздух курортного города, закатанный в банки, но и "Буданова" с "Малюком"

На одесских базарах "вывели" новые сорта черешни, которая только начала дешеветь. На соответствующих ценниках появились надписи с фамилиями популярных в Украине генералов.

Это видно в ролике, опубликованном местным Telegram-каналом "Думская". Одесситы продолжают шутить и креативить в любых условиях.

На кадрах мы видим ящики с черешней на ряду в крытом рынке. На каждом из них – картонка с фамилией одного из самых популярных среди украинцев генералов: Залужный, Буданов и Малюк.

К сожалению цены, в отличии, например, от соседних помидор, на черешне не написаны. Было бы интересно сравнить рейтинг генералов: кто "ценится" больше.

Напомним, после аномальной непогоды в конце весны и начале лета у украинцев начали возникать опасения, что цены на сезонные фрукты будут оставаться высокими в течение всего года.

Однако на рынках уже можно заметить, что ситуация постепенно выравнивается. Так, согласно данным продавцов на одесском "Привозе", домашняя черешня обойдется в 140 гривен за килограмм.

Ранее мы опубликовали подборку лучших мемов о высоких ценах на продукты. Настоящей музой шутников стала черешня, которая стоила почти как золото, в том числе из-за весенних заморозков.