Посадите рядом с кабачками эти растения и удивитесь результату: какие растения станут хорошими соседями

Что посадить рядом с кабачками, чтобы они дали хороший урожай

Кабачки — любимый овощ многих огородников и дачников. Они неприхотливы в выращивании, а блюда с плодов отлично дополняют питания в летний период. Однако, чтобы кабачки дали хороший урожай, кроме ухода им нужны хорошие соседи по грядке.

"Телеграф" расскажет, какие растения нужно посадить около кабачков, чтобы они отпугивали вредителей и привлекали насекомых-опылителей.

Что посадить рядом с кабачками?

Некоторые растения станут хорошими соседями для кабачков на огороде. Они способны своим ароматом отпугивать вредителей и привлекать к цветущим растениям кабачков опылителей, чтобы повысить шансы на опыление и хороший урожай.

Укроп

Укроп — отличная зелень для салатов, которая станет хорошим компаньоном для кабачков. Дело в том, что в летнюю жару укроп стрелкуется и начинает цвести, привлекая на огород паразитических ос, которые в свою очередь питаются кабачковыми жуками. Таким образом вы получите и ароматную зелень и кабачки, не поврежденные вредителями.

Бархатцы

Эти ароматные цветы давно известны своими полезными свойствами для огородных культур. Не исключение и кабачки, для которых бархатцы тоже станут хорошими соседями. Эти цветы привлекают на огород полезных насекомых, а также отпугивают своим ароматом вредителей, таких как тля.

Подсолнухи

Эти высокие растения не только привлекают на огород опылителей, но и могут стать надежной опорой для вьющихся кабачков. Посадка подсолнухов около кабачков может улучшить процесс опыления и в результате вы получите щедрый урожай овощей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как заставить кабачки на огороде не только цвести, но и плодоносить. С этими советами, пустоцветов больше не будет.