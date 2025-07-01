Холодное лето затормозило рост кабачков? Добавьте это в почву, и от урожая отбоя не будет

Что делать, если кабачки остановились в росте после холодного мая и июня

Многие хозяева в этом году столкнулись с проблемой медленного роста кабачков из-за неблагоприятных погодных условий. Холодный май и июнь заставили дачников позже высаживать рассаду, а низкие температуры замедлили развитие растений.

Опытные огородники советуют не паниковать и просто помочь кабачкам. Это можно сделать с помощью простых подкормок. Первое внесение удобрений следует проводить через неделю после появления всходов, когда на растениях появятся 2-3 настоящих листа.

Самым эффективным способом будет азотная подкормка. Разведите столовую ложку мочевины в 10 литрах воды или используйте аналогичное количество аммиачной селитры. Такая подкормка ускорит рост зеленой массы и укрепит молодые растения.

Среди народных методов хорошо зарекомендовали себя дрожжи. Растворите 100 г свежих дрожжей в 10 литрах теплой воды, добавьте две столовые ложки сахара и настаивайте два часа. Перед разливом разведите настой водой в пропорции 1:5.

Настой крапивы также провоцирует рост кабачков. Измельченную крапиву залейте водой, настаивайте неделю в теплом месте, после чего разведите водой 1:10. Поливайте растения под корень раз в неделю до улучшения состояния растения.

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