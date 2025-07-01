Забудьте о синтетике: идеальные материалы для жарких дней

Одежда из таких тканей значительно облегчит пребывание на улице в жару

Лето приносит с собой жару, а правильно подобранные материалы помогут вам чувствовать себя свежо и удобно даже в самые жаркие дни. Есть список тканей, которые стоит выбрать, чтобы избежать перегрева и дискомфорта на улице.

Чтобы летние дни были приятными и комфортными, стоит внимательно подойти к выбору одежды, советуют специалисты "Текстиль Контакт". Лучше всего это предпочесть натуральные ткани, которые хорошо пропускают воздух и не раздражают кожу.

Хлопок

Это один из самых популярных летних материалов. Она легкая, мягкая и доступная по цене. Кроме того, этот материал безопасен для людей с чувствительной кожей и не вызывает аллергии. А еще хорошо пропускает воздух, что очень важно в жаркую погоду.

Лен

Еще один классический выбор для лета. Главное преимущество льна — ощущение естественной прохлады даже под палящим солнцем.

Как выглядит ткань из хлопка и льна.

Шифон

Легкий, прозрачный и очень нежный материал. Шифон идеален для летних платьев, сарафанов или комбинезонов. Его изготавливают из хлопковых или шелковых волокон, и он приятен к телу, не вызывает раздражений и позволяет коже дышать.

Шелк

Это дорогой вариант, однако вид шелковых вещей всегда впечатляет. Кроме приятного блеска, шелк также хорошо пропускает воздух и обеспечивает комфорт даже в жару.

Как выглядит ткань из шифона и шелка

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно предотвратить прилипание одежды к телу в жару.