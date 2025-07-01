Забудьте про синтетику: ідеальні матеріали для спекотних днів

Одяг з таких тканин значно полегшить перебування на вулиці у спеку

Літо приносить з собою спеку, а правильно підібрані матеріали допоможуть вам почуватися свіжо і зручно навіть у найспекотніші дні. Є список тканин, які варто обрати, щоб уникнути перегріву та дискомфорту на вулиці.

Щоб літні дні були приємними та комфортними, варто уважно підійти до вибору одягу, радять фахівці "Текстиль Контакт". Найкраще — це віддати перевагу натуральним тканинам, які добре пропускають повітря та не подразнюють шкіру.

Бавовна

Це один із найпопулярніших літніх матеріалів. Вона легка, м’яка і доступна за ціною. Крім того, цей матеріал безпечний для людей з чутливою шкірою та не викликає алергій. А ще — добре пропускає повітря, що дуже важливо у спекотну погоду.

Льон

Ще один класичний вибір для літа. Головна перевага льону — відчуття природної прохолоди навіть під палючим сонцем. Тканина чудово дихає і допомагає регулювати теплообмін.

Як виглядає тканина з бавовни та льна

Шифон

Легкий, прозорий і дуже ніжний матеріал. Шифон ідеальний для літніх суконь, сарафанів або комбінезонів. Його виготовляють з бавовняних або шовкових волокон, і він приємний до тіла, не викликає подразнень та дозволяє шкірі дихати.

Шовк

Це дорогий варіант, проте вигляд шовкових речей завжди вражає. Окрім приємного блиску, шовк також добре пропускає повітря і забезпечує комфорт навіть у спеку.

Як виглядає тканина зі шифону та шовку

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна запобігти прилипанню одягу до тіла в спеку.