В Кривом Роге массово погибает рыба: почему караси и щуки всплыли вверх (фото, видео)
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Пруды, где отдыхали горожане, наполнены мертвой рыбой
В Украине на нескольких водоемах фиксируют мор рыбы. Не обошло это и Кривой Рог — местные жители зафиксировали гибель карасей, заметили даже большую щуку. Вся рыба уже взрослая.
Произошел мор на прудах микрорайона Соцгород. Горожане опасаются, что в воду могли сбросить токсичные вещества.
Ставки на Соцгороде – популярная зона отдыха еще с 70-х годов. Пруд в балке Южная Красная, также известный как "Второй пруд" имеет на берегу кафе, на другом берегу был пляж с вышкой для прыжков в воду. Опасения по поводу сброса отходов — не напрасны. Кривой Рог известен сложной ситуацией с экологией, не так далеко от ставок находятся металлургические предприятия и территория оптового рынка.
Отметим, что возможный сброс в воду химикатов, стоков или удобрений – не единственная возможная причина гибели рыбы. К этому может привести резкое изменение температуры или давления, недостаток кислорода в воде (например, если цветут водоросли) или болезни и паразиты рыб. Исследовать причину — задача Госэкоинспекции, они берут пробы воды в таких случаях.
Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели рыбы в реке вблизи курортного Моршина во Львовской области. Местные говорят — это происходит уже второй год и связывают мор рыбы со сбросами в воду.