Рыба массово погибает: в Ровно заметили большую экологическую проблему (фото)

Однако эта проблема появилась не сегодня

В озере Басов Кут в Ровно произошел мор рыбы. Каждый день к берегу прибивает здоровенные уже умершие рыбины. Можно представить, какой там стоит запах. Еще в начале сезона эпидемиологи запретили купаться в водоеме.

Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал "Ровно Труха". Местные жители объяснили, в чем причина, не подбирая слов.

"Огромные мертвые рыбины каждый день прибивает к берегу. В чем причина – неизвестно", – пишут администраторы канала.

Мертвую рыбу прибило к берегу

Что пишут местные жители

Однако подписчики в комментариях отметили, что причина известна, поскольку рыба гибнет в Басовом Куте каждый год. Они объяснили, что рыба дохнет из-за канализационных стоков из микрорайона "Царское село".

В озере не впервые запретили купаться

Напомним, озеро Басов Кут в Ровно – одно из самых популярных мест для летнего отдыха среди горожан, тем более что реальной альтернативы у них нет. Но именно этот водоем, по оценкам специалистов, в 2025 году оказался самым проблемным.

Озеро Басов Кут на карте

Местные жители вспоминают, что еще два десятилетия назад ситуация была совсем другой. В Басовом Куте каждое лето купались сотни людей. Сейчас же водоем страдает от загрязнения из фекалий и отходов жителей микрорайона.

Ежегодные тесты качества перед купальным сезоном показывают, что купание в озере опасно. Из-за неудовлетворительного состояния воды эпидемиологи не рекомендуют там купаться. По результатам недавних исследований в воде озера Басов Кут снова выявили отклонения от стандартов по микробиологическим и физико-химическим показателям.

Специалисты предупреждают, что купание в загрязненной воде может привести к ряду заболеваний: от кишечных инфекций до вирусных гепатитов и грибковых поражений. Однако, несмотря на предупреждение, люди охотно загорают у озера, а некоторые даже решаются нырять в воду. Еще несколько лет назад спасатели говорили, что запретить плавать людям не могут.

Источник: Ровно Вечернее Несмотря на оговорку, люди охотно загорают у озера

Источник: Ровно Вечернее. Также некоторые смельчаки рискуют купаться в Басовом Куте.

Ранее во Львовской области в притоке Днестра, реке Бережница, заметили много мертвой рыбы. Похожая ситуация была и в прошлом году – реку зарыбливали мальками форели, но рыба погибла. На реке находится несколько деревень и город Моршин. Было замечено, что загрязнение начинается у Моршина и страдает вся река вниз по течению.