Холодное озеро и бирюзовый водопад, высотой в 5 метров: где находится украинская "Шри-Ланка" и как выглядит

Здесь есть целительная вода, приносящая удачу, и странные огни

Природа нашей страны удивляет своим богатством и живописными пейзажами. К примеру, недалеко от Житомира есть своя голубая лагуна, а в Хмельницкой области — бирюзовый водопад, который можно сравнить по красоте экзотических водоемов Шри-Ланки.

Водопад под названием Бурбун находится в селе Лисец, на северной окраине в Дунаевецком районе. Это настоящая жемчужина, которую обязательно стоит посетить! Он находится в каньоне реки Бобровка.

Холодное озеро и бирюзовая вода

Поток воды с пятиметровой высоты ниспадает в небольшое озеро. Местная природа здесь сохраняет первозданную чистоту: повсюду растут папоротники и мох, а ландшафт состоит из суровых скал.

Вода в водопаде — прозрачная и кристально чистая. Она отличается необычным бирюзовым оттенком благодаря содержащимся в ней минералам и отражению солнечных лучей. По берегам водоема густо раскинулись деревья и кустарники, укрывающие ущелье от жаркого солнца. Поэтому даже в теплую летнюю погоду вода в озере остается прохладной. Это место не подходит для пляжного отдыха, однако привлекает туристов, предпочитающих отдых в палатках. Для гостей здесь также оборудованы пирсы, которые часто становятся местом для фотосессий. В сезон у водопада можно собирать дары природы — лесные ягоды, грибы и другие лесные угощения.

Целительная вода и странные огни

С водопадом Бурбун связано множество легенд. Говорят, что он окутан духами древнего поселения: якобы по ночам здесь можно услышать странные звуки и заметить таинственные огни, которые, по преданию, являются призраками людей, когда-то живших в этих краях. Кроме того, рядом с водопадом бьет источник с пресной водой, который, согласно поверью, обладает целебной силой: оно может не только исцелять болезни, но и приносить удачу.

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Как добраться до водопада Бурбун

Водопад расположен в 83 километрах от Хмельницкого, и дорога до него займет примерно полтора часа. При въезде в село Лисец установлена указательная табличка с направлением к водопаду.

Важно учесть, что поблизости довольно сложно найти место, где можно переночевать. Ближайшие отели находятся в городе Дунаевцы в 20-23 километрах. Если вы собираетесь устроить пикник, учтите, что инфраструктура здесь отсутствует, поэтому нужно запастись едой и одеждой заранее.

Где находится водопад Бурбун. Фото: Google Maps

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