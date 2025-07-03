Дикий пляж і сосновий ліс: на Черкащині зберігся унікальний шматочок природи (фото, відео)

Іноді, аби побачити щось унікальне, не треба їхати за кордон

В Україні ще залишились місця, де недоторкана природа вражає своєю красою та створює можливості для відпочинку в гармонії та тиші. Сосни, що ростуть просто з піску, дюни та чиста вода наче зійшли з рекламного проспекту.

Це околиці села Сагунівка на Черкащині. Берегова лінія Кременчуцького водосховища тут надзвичайно приваблива. Саме село розташоване за 30 кілометрів від Черкас. Доїхати до села можна автобусом або ж автомобілем.

Тиша, сосни й пісок

Тут цікаво просто погуляти

Околиці села Сагунівка/ Фото: facebook.com/jhor.safari

Сосновий ліс, бархани та водосховище нагадують про морський відпочинок. Так на відміну від популярних локацій, тут панує тиша, пляжі дикі. Тож інфраструктури, рятувальників чи місць для перекусу поруч не знайти.

Між Сагунівкою та сусіднім селом Худяки — чимала зона, де природа недоторкана. Місцеві полюбляють тут рибалити, а сонце дає зробити ефектні знімки на косі.

В селах можна придбати все потрібне. Варто не забувати, що сміття — не частина "дикого шарму", тож варто потурбуватися про те, щоб забрати його з собою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що популярні "українські Мальдіви" під Дніпром недбалі люди вже перетворили на звалище. Окрім білого піску та бірюзової води там тепер гори сміття.