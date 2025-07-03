Раньше врачи ошибались? Известная украинская блогерша назвала неизлечимый диагноз своего сына

Инфлюэнсер поделилась, как отнеслась к диагнозу ребенка

Известная украинская блогерша Дарья Пазюк, более известная как Баба Даша, сообщила о неизлечимом диагнозе своего 4-летнего сына Тимофея. Речь идет о расстройстве аутичного спектра. Также она рассекретила стоимость своего автомобиля и недвижимости.

На своей странице в инстаграме блогерша рассказала, что она ездила с сыном к врачу в Киеве. Там Тимофею поставили новый диагноз – аутизм. Хотя ранее речь шла о сенсорно-моторной алалии, выяснилось, что такого диагноза не существует.

Баба Даша с сыном и мужем, фото с ее инстаграм-страницы

Сын Бабы Даши — Тимофей, фото с ее инстаграм-страницы

Пазюк отметила, что она планирует проходить обучение относительно того, как правильно обращаться с ребенком, который имеет аутизм. Также Дарья добавила, что теперь работы с сыном будет еще больше как у нее, так и у всей семьи.

"Пахать надо будет всей нашей семье. В принципе, мы это и делали, ничего не изменилось, я взяла себя в руки и кроме работы, мне еще нужно будет теперь изучать все об аутизме", — рассказала блогерша.

Баба Даша рассказала, что и дальше будет работать с сыном, скриншот с ее инстаграм-страницы

Баба Даша сказала, что настроена оптимистично, скриншот с ее инстаграм-страницы

Дарья поделилась, что чувствует большую ответственность за ребенка. Поэтому она планирует много работать с сыном, чтобы он комфортно чувствовал себя в обществе и рос уверенной личностью.

"Я чувствую, что на мне, как на маме большая ответственность, поэтому я не могу все пустить на самотек. Я сделаю все, чтобы Тёмик смог быть максимально социальным, чтобы этот диагноз не мешал ему жить в обществе", — отметила она.

Баба Даша планирует вырастить сына уверенным в себе, скриншот с ее инстаграм-страницы

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Бабу Дашу обворовали на почте на крупную сумму. Они поделилась с читателями досадным инцидентом.