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Раніше лікарі помилялись? Відома українська блогерка назвала невиліковний діагноз свого сина

Автор
Вікторія Козар
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Блогерка Баба Даша знову заговорила про діагноз сина
Блогерка Баба Даша знову заговорила про діагноз сина. Фото Колаж "Телеграфу"

Інфлюенсерка поділилась, як поставилась до діагнозу дитини

Відома українська блогерка Дар’я Пазюк, більш відома як Баба Даша, повідомила про невиліковний діагноз свого 4-річного сина Тимофія. Йдеться про розлад аутичного спектру. Також вона розсекретила вартість своєї автівки та нерухомості.

На своїй сторінці в інстаграмі блогерка розповіла, що вона їздила з сином до лікаря у Києві. Там Тимофію поставили новий діагноз — аутизм. Хоча раніше йшлося про сенсорно-моторну алалію, з'ясувалось, що такого діагнозу не існує.

Баба Даша родина
Баба Даша з сином і чоловіком, фото з її інстаграм-сторінки
Син Баби Даші
Син Баби Даші - Тимофій, фото з її інстаграм-сторінки

Пазюк зазначила, що вона планує проходити навчання щодо того, як правильно поводитися з дитиною, яка має аутизм. Також Дар'я додала, що тепер роботи з сином буде ще більше як у неї, так і у всієї родини.

"Пахати треба буде всій нашій родині. В принципі ми це й робили, нічого не змінилось, я взяла себе в руки і окрім роботи, мені ще потрібно буде тепер вивчати все про аутизм", — розповіла блогерка.

Баба Даша розповіла про діагноз сина
Баба Даша розповіла, що й надалі працюватиме з сином, скриншот з її інстаграм-сторінки
Баба Даша про сина Тимофія
Баба Даша сказала, що налаштована оптимістично, скриншот з її інстаграм-сторінки

Дар'я поділилась, що відчуває велику відповідальність за дитину. Тому вона планує багато працювати з сином, аби він комфортно почував себе у суспільстві та ріс впевненою особистістю.

"Я відчуваю, що на мені, як на мамі — велика відповідальність, тому я не можу все пустити на самотік. Я зроблю все, щоб Тьомік зміг бути максимально соціальним, щоб цей діагноз не заважав йому жити в суспільстві", — зазначила вона.

Баба Даша про сина Тимофія
Баба Даша планує виростити сина впевненим у собі, скриншот з її інстаграм-сторінки

Раніше "Телеграф" розповідав, як Бабу Дашу обікрали на пошті на велику суму. Вони поділилась з читачами прикрим інцидентом.

Теги:
#Аутизм #Син #Баба Даша #Дар'я Пазюк