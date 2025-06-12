Могут сожрать целую грядку за ночь: как спасти клубнику от нашествия слизней

Этот лайфхак поможет защитить ваши грядки с клубникой от посягательства слизней

В первый месяц лета традиционно наступает сезон созревания клубники. На рынках прилавки заполнены этой сочной ягодой, а дома на грядке у многих созревает своя — домашняя. Однако те, кто выращивает клубнику в своем саду или на огороде знают, что эта вкусная и сочная ягода привлекает слизней.

Есть много способов бороться со слизнями на клубнике. "Телеграф" расскажет об одном из необычных лайфхаков, которые помогут защитить ягоды от вредителей.

Как спасти клубнику от слизней?

Опытные садоводы точно сталкивались с проблемой слизней на грядке с клубникой. Эти скользкие вредители способны уничтожить ваш урожай полностью или частично всего за одну ночь, если их будет особенно много, пишет Express. Однако есть способ отвадить этих моллюсков от клубники.

Бороться со слизнями вам поможет овечья шерсть. Она содержит воскообразное вещество ланолин, которое быстро высыхает и повреждает слизней, которые пытаются по ней ползти. Кроме того, овечья шерсть содержит в себе натуральные масла и соль, которые также вредны слизням и мешают им передвигаться.

Все что вам нужно, это сделать мульчирование грядок с клубникой овечьей шерстью. Тогда ни один слизень не полакомится вашей клубникой.

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