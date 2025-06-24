Сделайте ловушки с пивом в саду и навсегда забудете о слизнях: как это работает

Этот хитрый трюк избавит от проблемы с такими вредителями, как слизни и улитки

Слизни в огороде или саду могут стать настоящей проблемой для дачников. Эти скользкие вредители поедают семена, растения и урожай овощей, так что нужно знать, как с ними бороться. Существует интересный трюк с пивом, который поможет избавиться от такой проблемы, как слизни.

"Телеграф" расскажет, как сделать пивные ловушки в саду или на огороде, чтобы навсегда забыть о слизнях, которые портят урожай.

Пивные ловушки — как это работает?

Теплое и влажное лето — отличная среда для распространения слизней, они непременно приползут в ваш сад или на огород. Однако есть хитрый трюк, как бороться с этими вредителями, которые могут повредить растения, семена или плоды, пишет Express.

Опытные садоводы советуют делать в саду или на огороде пивные ловушки — это емкости с пивом, которые будут привлекать слизней. Все что вам нужно, это сделать небольшие лунки в почве, поставить в них неглубокие емкости и наполнить их пивом. Запах этого хмельного напитка очень привлекает слизней, они будут стремиться к емкости, а потом тонуть в ней.

Такой хитрый лайфхак поможет вам решить проблему с вредителями в саду или на огороде. Только помните, что время от времени емкость нужно будет очищать и снова наполнять пивом.

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