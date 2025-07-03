Регулярного полива недостаточно! Что нужно сделать с перцем в июле, чтобы удвоить урожай

Для приготовления раствора вам потребуется всего два ингредиента

В июле особенно важно уделить внимание огородным культурам — в жаркую пору они нуждаются в регулярном уходе. Однако одного полива недостаточно: чтобы собрать щедрый урожай, растениям необходимы полезные подкормки.

Если хотите собрать в два раза больше перца, тогда не поленитесь приготовить натуральный раствор, который поможет растениям получить больше питательных веществ. Детальнее об этом рассказали в материале Actualno.

Чем подкормить перец в июле?

В жаркую погоду перец необходимо регулярно поливать, но этого недостаточно для увеличения урожайности. Если хотите получить больше красивых и здоровых плодов — приготовьте дрожжевую подкормку.

Это натуральное удобрение обладает множеством полезных свойств. С его помощью можно укрепить иммунитет растений, стимулировать их рост и способность лучше поглощать влагу и ценные микроэлементы.

Как приготовить подкормку? Вам понадобятся: 100 г ржаного хлеба (без плесени) и 1 литр теплой воды.

Чем подкормить перец в июле

Положите хлеб в стеклянную или пластиковую емкость, залейте водой и слегка перемешайте. Накройте банку тканью или марлей, чтобы обеспечить доступ воздуха — это важно для правильного брожения. Поставьте в теплое место на 3–4 дня. Как только появится характерный кислый запах — закваска готова к использованию.

Разведите 1 стакан закваски в 10 литрах воды и поливайте им перцы только под корень, стараясь не попадать на листья. Оптимальная частота — раз в неделю. Продолжайте подкормки до конца июля, а при необходимости — и в августе.

Важно! Удобрение особенно эффективно после полива или дождя, когда почва влажная.

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