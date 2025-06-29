Соседи будут завидовать вашему урожаю: чем нужно полить помидоры

Есть простые народные средства, способствующие урожайности

Хорошая подкормка – один из простых способов, как увеличить урожай помидоров. И это важно делать в июне-июле, когда корни нуждаются в подкормке. Подкормку нужно провести до жары, чтобы растения усвоили полезные вещества.

В летнее время лучше всего подкармливать помидоры фосфором и калием. Они помогут получить крепкие завязи и сочные плоды, пишет Actualno.com. Азотные удобрения в этот период могут только навредить, потому что кроме зеленой массы вы ничего не получите.

Помогут получить большой урожай натуральные удобрения. Доступным средством, которое можно найти на кухне у каждого, являются пекарские дрожжи. Их нужно соединить с золой в растворе. Пропорция – 10 граммов сухих дрожжей и пол литра древесной золы. Такой раствор улучшит рост плодов и поможет растению быстрее поглощать питательные вещества.

Большой урожай помидоров, фото Freepik

Дрожжи добавят растениям энергии, а зола наполнит их калием и защитит от вредителей. Обязательно попробуйте полить помидоры таким раствором в июне или июле. Этим вы заложите основу для развития крупных и сладких плодов, которые потом будете собирать ведрами.

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