Регулярного поливу недостатньо! Що потрібно зробити з перцем у липні, щоб подвоїти врожай

Для приготування розчину вам знадобиться всього два інгредієнти

У липні особливо важливо приділити увагу городнім культурам — у спеку вони потребують регулярного догляду. Однак одного поливу недостатньо: щоб зібрати щедрий урожай, рослинам необхідні корисні підживлення.

Якщо хочете зібрати вдвічі більше перцю, тоді не полінуйтеся приготувати натуральний розчин, який допоможе рослинам отримати більше поживних речовин. Детальніше про це розповіли у матеріалі Actualno.

Чим підживити перець у липні?

У спеку перець необхідно регулярно поливати, але цього недостатньо для збільшення врожайності. Якщо хочете отримати більше красивих і здорових плодів — приготуйте підживлення на основі хліба.

Це натуральне добриво має безліч корисних властивостей. З його допомогою можна зміцнити імунітет рослин, стимулювати їх ріст і здатність краще поглинати вологу та цінні мікроелементи.

Як приготувати підживлення? Вам знадобляться: 100 г житнього хліба (без цвілі) та 1 літр теплої води.

Чим підгодувати перець у липні

Покладіть хліб у скляну або пластикову місткість, залийте водою і злегка перемішайте. Накрийте банку тканиною чи марлею, щоб забезпечити доступ повітря – це важливо для правильного бродіння. Поставте у тепле місце на 3–4 дні. Як тільки з'явиться характерний кислий запах, закваска готова до використання.

Розведіть 1 склянку закваски в 10 літрах води й поливайте перці тільки під корінь, намагаючись не потрапляти на листя. Оптимальна частота – раз на тиждень. Продовжуйте підживлення до кінця липня, а за потреби — і в серпні.

Важливо! Добриво особливо ефективне після поливу чи дощу, коли ґрунт вологий.

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