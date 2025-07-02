Не забудьте об этой подкормке в июле — и хрустящие огурцы будут радовать до самой осени

Если все сделать правильно — урожай будете собирать ведрами

Огурцы легко поддаются болезням, поэтому требуют внимательного ухода и своевременной подкормки. Чтобы урожай радовал вас до самой осени, важно вовремя провести основные работы в июле.

В материале Actualno рассказали, чем подкормить кусты, чтобы увеличить их урожай. Запомните важный момент!

Как увеличить урожай огурцов и продлить плодоношение

Огурцы хорошо реагируют на подкормку натуральными средствами, потому что они помогают им оставаться здоровыми и плодоносящими долгое время. Одним из таких эффективных вариантов является настой из люцерны.

Для его приготовления возьмите равные части свежей травы и воды (1:1) или использовать более концентрированный раствор — 1 часть растения на 4 литра воды. Полученную смесь нужно настаивать неделю. После этого в каждый литр настоя добавляют столовую ложку борной кислоты и удобряйте кусты. Борная кислота поможет укрепить корневую систему и защитит растения от болезней.

Чем подкормить огурцы в июле

Кроме того, полезно подкормить огурцы древесной золой — растворите 1 столовую ложку вещества в 10 литрах воды. Это средство насыщает почву полезными микроэлементами и улучшает ее структуру.

Неплохо с увеличением урожая помогут и дрожжи. Возьмите примерно 100 граммов сухих дрожжей и разведите в 10 литрах воды. Дайте раствору настояться. Такая подкормка стимулирует рост полезных микроорганизмов в почве и улучшает усвоение питательных веществ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что поможет спасти огурцы от клеща. Мы рассказывали об одном действенном "бабушкином" способе.