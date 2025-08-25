"Євген" или "Євгеній"? Не каждый знает, как правильно в украинском языке

Встречаются обе формы имени, но есть нюанс

Украинский язык популяризируется с каждым днем все больше, поэтому как никогда актуальна усиленная работа над ошибками и очищением языка от кальки с русского языка. Например, многие путаются, как корректно говорить на украинском языке — Євген или Євгеній. "Телеграф" разобрался в этом вопросе.

Это имя происходит от греческого "евгениос" и переводится как "благородный". В русском языке оно существует как "Евгений", и в украинском языке церковной формой имени считается "Євгеній", из-за чего многие уверены, что это правильно. Однако согласно современным правилам украинского языка правильно говорить "Євген" , хотя встречаются обе формы.

Доктор филологических наук, профессор Александр Пономарев считает, что форма имени "Євгеній" стала столь популярной в Украине именно благодаря влиянию России.

Важно! Во всех официальных документах следует использовать точно то имя, которое указано у вас в паспорте, поскольку с юридической точки зрения "Євген" и "Євгеній"— разные имена.

