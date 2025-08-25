"Євген" или "Євгеній"? Не каждый знает, как правильно в украинском языке
Встречаются обе формы имени, но есть нюанс
Украинский язык популяризируется с каждым днем все больше, поэтому как никогда актуальна усиленная работа над ошибками и очищением языка от кальки с русского языка. Например, многие путаются, как корректно говорить на украинском языке — Євген или Євгеній. "Телеграф" разобрался в этом вопросе.
Это имя происходит от греческого "евгениос" и переводится как "благородный". В русском языке оно существует как "Евгений", и в украинском языке церковной формой имени считается "Євгеній", из-за чего многие уверены, что это правильно. Однако согласно современным правилам украинского языка правильно говорить "Євген", хотя встречаются обе формы.
Доктор филологических наук, профессор Александр Пономарев считает, что форма имени "Євгеній" стала столь популярной в Украине именно благодаря влиянию России.
Важно! Во всех официальных документах следует использовать точно то имя, которое указано у вас в паспорте, поскольку с юридической точки зрения "Євген" и "Євгеній"— разные имена.
