На популярном курорте в Черном море заметили дикого зверя: он может быть очень опасным (видео)

Животное наслаждалось омывающими его волнами

Дикий кабан решил искупаться в море в Одесской области, где эти животные активизировались в последнее время, и попал на видео. Туристы бесстрашно засняли водные процедуры опасного зверя.

Ролик опубликован в местном Telegram-канале Одесса INFO. Примечательно, что за кадром слышны детские голоса.

Кабанчик зашел в море и наслаждался омывающими его волнами. Видео снимали в Лебедевке Белгород-Днестровского района – селе, которое стало популярным курортом из-за чистых пляжей, хвойного леса и соленого лимана Бурнас с лечебными грязями.

С высоких крутых берегов курорта также можно наблюдать играющие в море стаи дельфинов. Кроме того, в Лебедевке обитают дикие утки, чайки, гуси, лебеди и пеликаны. Здесь как раз начинается Тузловская коса – место гнездования большого количества птиц.

Опасны ли дикие кабаны для человека?

Дикие кабаны могут быть опасны для человека из-за своей силы, размеров и способности наносить серьезные травмы. Они могут нападать, защищая потомство или если чувствуют угрозу, а также если ранены или больны бешенством. Особенно опасны самки, защищающие поросят, и раненые секачи.

Кроме того, нападение кабана могут спровоцировать неожиданная встреча, резкие движения и попытки убежать. Специалисты советуют не смотреть животному в глаза и не поворачиваться к нему спиной.

Напомним, в начале июля дикая лиса появилась на пляже в Одессе, где облюбовала один из лежаков. Сообщения о лисицах в Одессе начали массово появляться в мае. Как минимум одна из них поселилась в районе Трассы Здоровья и регулярно попадала в кадры горожан.