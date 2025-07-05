Эти яблоки вредят больше, чем помогают: как правильно выбирать фрукт в магазине

С помощью этих 4 простых правил вы забудете о некачественных яблоках

О пользе яблок знают все, но не каждый задумывается, что некоторые сорта имеют гораздо больше ценных веществ. Более того, способ хранения тоже влияет на то, сколько пользы получит организм.

Об этом говорится в материале "24 канала". Сравнить все существующие виды яблок сложно, ведь в мире их более 7 тысяч. Тем не менее, все они имеют общие преимущества: низкая калорийность, богатое содержание клетчатки, а также наличие фитонутриентов, таких как кверцетин (поддерживает здоровье сердца) и кемпферол (помогает выводить токсины из организма).

Исследования подтверждают: регулярное употребление яблок может снизить уровень "плохого" холестерина в крови почти на 40% всего за один месяц. Впрочем, такая эффективность чаще относится к сезонным домашним плодам. Однако даже в супермаркете можно найти полезные яблоки – если знать, как их правильно выбирать.

Как выбирать яблоки в магазине

1. Большие — не всегда лучше

Чрезмерно большие яблоки часто выращиваются с использованием химических удобрений, искусственно накапливающих влагу. Поэтому в плодах снижается содержание полезных веществ. Меньшие по размеру яблоки могут оказаться более питательными.

2. Не игнорируйте кожуру

Именно в кожуре яблоки сосредоточено в 6-8 раз больше полифенолов, чем в мякоти. Эти мощные антиоксиданты помогают бороться со старением клеток и воспалительными процессами. Выбирайте сорта с более толстой кожурой, например, "Ред Делишес" или "Апорт".

Какие яблоки лучше покупать в магазинах

3. Отдавайте предпочтение красным сортам

Насыщенный красный цвет яблок указывает на высокое содержание антоцианов – полифенолов, укрепляющих сердечно-сосудистую систему. Наибольшая их концентрация – в сортах "Ред Делишес".

4. Выбирайте внимательно и храните правильно

Перед покупкой внимательно осмотрите плоды: темные пятна или повреждения кожицы могут свидетельствовать о потере качества. Принеся яблоки домой, лучше хранить их в холодильнике – по выводам немецких ученых, в холоде яблоки хранят больше полифенолов, чем при комнатной температуре.

Вывод: яблоки – это не только вкусный перекус, но и источник мощных антиоксидантов. Если выбирать их с умом, польза от них возрастет в разы.

Ранее "Телеграф" сообщал, как выбрать качественную сметану и не пожалеть о выборе. Покупатель должен уметь отличить настоящую качественную сметану от продукта-заменителя. Все детали читайте в материале.