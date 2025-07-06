Подальше от городской суеты: где на Волыни находится озеро Велимче, окруженное хвойным лесом

Это чистое озеро с песчаными пляжами, а в воздухе стоит легкий хвойный аромат

Озеро Велимче на Волыни — не очень большой, но очень красивый водоем вблизи села Соловичи Турийского района. Оно окружено сосновым лесом, а также обустроены удобные зоны отдыха. Среди местных и гостей области оно стало любимым местом для отдыха летом.

Для многих большим преимуществом этого озера есть то, что там можно рыбачить. "Телеграф" больше рассказ об озере Велимче, которое место называют просто — Соловичи.

Озеро Велимче — идеальное место для уставших от шума города, ведь воздух там насыщен хвоей, слышно пение птиц и журчание волн. Водоем имеет мягкое песчаное дно, постепенный вход в воду, поэтому подходит для отдыха с детьми. Для любителей нырять с некоторых сторон озера есть пирсы.

С одной стороны озера есть пляж, вход куда бесплатный — там можно отдохнуть на покрывалах, а также поиграть волейбол на поле. Также на пляже есть небольшой магазин.

Где переночевать у озера

Дорогих роскошных отелей здесь нет, но есть удобные деревянные домики, устроены мангалы и беседки. Однако следует отметить, что спасательных постов нет на всех пляжах.

Деревянные домики у озера сдают посуточно. К примеру, двухэтажный домик на 9 человек предлагают за 4000 грн в сутки. Согласно объявлению, он расположен в 100 м от озера, рядом есть стоянка и можно с животными.

Деревянный коттедж на 4 человека могут сдать от 625 с человека. Точнее, 2500 за сутки. Перед домом есть терраса со столом и скамейками, рядом качели, мангал, стоянка.

Как добраться

Проще всего ориентироваться с Турийском. По трассе Ковель-Львов верните на село Соловичи — к озеру ведет сельская дорога. Если вы едете из Луцка (расстояние 80 км) или из Ковеля, выезжайте на трассу М19, возвращайте на Турийск, а затем в село Соловичи.

Прямого автобуса к озеру Велимче нет. Если планируете доставаться общественным транспортом, поезжайте в Турийск, а оттуда можно взять такси.

Велимче — идеальный отдых для уставших от городского шума и запаха "дорог". Он подойдет для тех, кто любит чистую воду, песчаные пляжи и запах хвои. Сюда точно можно приезжать как с друзей, так и с семьей.

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