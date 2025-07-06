Его называют "украинским Лох-Нессом": где найти таинственное озеро, на дне которого живет чудовище
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Даже с одного вида на озеро становится страшно
Волынское озеро Сомин снискало славу благодаря таинственному чудовищу, якобы живущему в его водах. Водоем попал в топ самых страшных мест Украины из-за многочисленных легенд о гигантском создании.
Озеро расположено возле села Сомин Турийского района Волынской области и имеет карстовое происхождение. Площадь водной поверхности составляет около 124 га, а максимальная глубина достигает 56 метров. "Телеграф" расскажет легенды, связанные с этим водоемом.
По самой популярной легенде, в глубинах озера живет гигантский древний сом, который может достигать нескольких десятков метров в длину. Это таинственное озеро считается самым загадочным в Украине — его даже сравнивают с шотландским Лох-Несом. По местным преданиям, около трех десятилетий назад жители наблюдали необычное существо с головой, похожей на змеиную, и телом, которое напоминало крокодилью.
А старожилы верят, что вода в озере особенная и лечит усталость и смывает тревогу.
Озеро относится к "Соминскому" гидрологического заказника и интенсивно эвтрофифицируется (постепенно превращается в болото — Ред.). В водах растет кувшинка белая, которая включена в Зеленую книгу Украины.
Относительно купания чистая вода позволяет заниматься плаваньем и подводной охотой. Несколько лет назад произошло зарыбление озера за счет местных жителей и рыбаков-любителей. Вблизи водоема находятся источники колодезной воды и небольшой лес.
Ранее "Телеграф" также писал о том, что в центре Украины есть живописное озеро. Этот водоем давно стал одним из самых популярных локаций для семейного отдыха.