Чего не стоит делать 5 июля, чтобы внезапно не потерять деньги

По некоторым приметам можно понять, какой будет погода

Сегодня, 5 июля, по новому стилю, украинцы вспоминают преподобного Афанасия Афонского. До введения новоюлианского календаря это происходило 18 июля.

Афанасий родился в 920 году в Малой Азии. Семья была богатой, но он быстро потерял родителей. Воспитанием парня занималась подруга мамы, благодаря которой он стал верить в Иисуса Христа.

Афанасий некоторое время был профессором в Царьграде. Затем мужчина отправился на гору Афон, где создал монастырь. Он руководил духовным местом и давал наставления христианам. Также Афанасий распространял веру в Спасителя. Мужчина вел аскетический образ жизни, отличался глубокой мудростью и добротой. Умер в 1003 году.

Традиции и приметы 5 июля

На святого Афанасия верующие идут в храм и молятся о мире и помощи в делах. Считается, что святой содействует всем, кто к этому искренне стремится.

Увидели густые тучи – готовьтесь к дождю.

Летает много комаров – погода будет хорошей.

Заметили капельки влаги на листьях – ждите осадков.

Что нельзя делать 5 июля

Лучше не заниматься тяжелой физической работой.

Не давайте в этот день деньги взаймы, потому что можете потерять достаток.

Нельзя лениться, потому что привлечете проблемы.

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