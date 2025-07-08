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Була окрасою центру України, а тепер заростає хащами: що сталося із річкою Рось

Автор
Вікторія Козар
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Річка Рось в Україні Новина оновлена 08 липня 2025, 18:01
Річка Рось в Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

Мешканці, які живуть біля річки, обурені її станом

Через невелике містечко Богуслав, що у Київській області, протікає річка Рось. Також вона пролягає через Вінницьку та Черкаську область. Раніше Рось була популярним місцем для відпочинку місцевих, а тепер там заборонено купатися. Також ми розповідали про чисте озеро за пів години їзди від Києва.

"Телеграф" розкаже, чим відома річка Рось, якою вона була раніше, а також що з нею сталося зараз, і на що скаржаться місцеві.

Що відомо про річку Рось

Річка Рось вважається правою притокою Дніпра, яка впадає у басейн Чорного моря. Її довжина складає 378,3 кілометри, тоді як площа басейну — 12 750 кілометрів квадратних. Натомість ширина річища в середній течії сягає майже 50 метрів.

Річка Рось
Річка Рось, фото inside-ua.com

Живлення річки — снігове. У неї впадають понад 1000 малих річок. Рось протікає через такі міста, як Біла Церква, Корсунь-Шевченківський, Стеблів, Рокитне. У річці мешкає понад сто видів водоростей, серед яких — Dinophyta, Cryptophyta, Chrysophyta, але переважають зелені водорості. У Росі живе майже 40 видів риб: краснопірка, йорж звичайний, бичок-бабка, окунь звичайний, пічкур звичайний, карась сріблястий.

Головними проблемами річки є забруднення стічними водами, розораність берегів та втручання людини у водойму, наприклад будівництво дамб.

Річка Рось зараз

У місцевій групі "Богуслав OnLine" мешканці скаржаться на владу, що річка має поганий стан. Вони зазначають, що з бюджету виділялися кошти на очищення водойми, але результату немає. Жителі Богуслава обурені, що у річці неможливо купатися.

Річка Рось у Богуславі
Річка Рось у Богуславі, фото Іри Іванової
  • "Ганьба місцевій владі! Щоб у розпал купального сезону в такому стані була наша річка Рось!? Скільки грошей списано раніше на очищення річки! Результат в прямому ефірі! Де купатися? Головне — пісочок білий завезли і таблички на ньому поставили — купатися заборонено!".
  • "Я вас підтримую. Уже немає в місті, куди піти, поніжитися на сонечку та поплавати, одні зарослі. Річку дуже шкода, потихеньку вона помирає, це була районна окраса, міська перлинка, та жодному керманичу немає до неї діла".
  • "Владі нецікаво взагалі, де ті люди та діти мають купатися, їх цікавить інше, на жаль. Стає дедалі гірше, річка висихає".
  • "Жах! До чого дожилися. Богуслав котиться на дно через нашу владу!".

Мешканка Корсуня-Шевченківського Тетяна Гулевата, де також протікає Рось, розповіла "Телеграфу", що раніше це була повноводна річка. Вона вважалась однією з найбільших серед малих річок України. Однак, упродовж останніх років Рось суттєво заросла. Тож зараз місцеві не мають змоги покупатися у водоймі в спекотний сезон. У річці плавають лише качки.

Річка Рось зараз
Такий вигляд зараз має річка Рось
Рось зараз
У річці Росі вже неможливо купатися
Річка Рось зараз
Річка Рось щороку все більше заростає

Раніше "Телеграф" розповідав про озеро Кунігунда на Закарпатті. Люди їдуть туди, аби оздоровитися лікувальними грязями.

Теги:
#Україна #Корсунь-Шевченківський #Богуслав #Річка Рось