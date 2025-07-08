Була окрасою центру України, а тепер заростає хащами: що сталося із річкою Рось

Мешканці, які живуть біля річки, обурені її станом

Через невелике містечко Богуслав, що у Київській області, протікає річка Рось. Також вона пролягає через Вінницьку та Черкаську область. Раніше Рось була популярним місцем для відпочинку місцевих, а тепер там заборонено купатися. Також ми розповідали про чисте озеро за пів години їзди від Києва.

"Телеграф" розкаже, чим відома річка Рось, якою вона була раніше, а також що з нею сталося зараз, і на що скаржаться місцеві.

Що відомо про річку Рось

Річка Рось вважається правою притокою Дніпра, яка впадає у басейн Чорного моря. Її довжина складає 378,3 кілометри, тоді як площа басейну — 12 750 кілометрів квадратних. Натомість ширина річища в середній течії сягає майже 50 метрів.

Річка Рось, фото inside-ua.com

Живлення річки — снігове. У неї впадають понад 1000 малих річок. Рось протікає через такі міста, як Біла Церква, Корсунь-Шевченківський, Стеблів, Рокитне. У річці мешкає понад сто видів водоростей, серед яких — Dinophyta, Cryptophyta, Chrysophyta, але переважають зелені водорості. У Росі живе майже 40 видів риб: краснопірка, йорж звичайний, бичок-бабка, окунь звичайний, пічкур звичайний, карась сріблястий.

Головними проблемами річки є забруднення стічними водами, розораність берегів та втручання людини у водойму, наприклад будівництво дамб.

Річка Рось зараз

У місцевій групі "Богуслав OnLine" мешканці скаржаться на владу, що річка має поганий стан. Вони зазначають, що з бюджету виділялися кошти на очищення водойми, але результату немає. Жителі Богуслава обурені, що у річці неможливо купатися.

Річка Рось у Богуславі, фото Іри Іванової

"Ганьба місцевій владі! Щоб у розпал купального сезону в такому стані була наша річка Рось!? Скільки грошей списано раніше на очищення річки! Результат в прямому ефірі! Де купатися? Головне — пісочок білий завезли і таблички на ньому поставили — купатися заборонено!".

"Я вас підтримую. Уже немає в місті, куди піти, поніжитися на сонечку та поплавати, одні зарослі. Річку дуже шкода, потихеньку вона помирає, це була районна окраса, міська перлинка, та жодному керманичу немає до неї діла".

"Владі нецікаво взагалі, де ті люди та діти мають купатися, їх цікавить інше, на жаль. Стає дедалі гірше, річка висихає".

"Жах! До чого дожилися. Богуслав котиться на дно через нашу владу!".

Мешканка Корсуня-Шевченківського Тетяна Гулевата, де також протікає Рось, розповіла "Телеграфу", що раніше це була повноводна річка. Вона вважалась однією з найбільших серед малих річок України. Однак, упродовж останніх років Рось суттєво заросла. Тож зараз місцеві не мають змоги покупатися у водоймі в спекотний сезон. У річці плавають лише качки.

Такий вигляд зараз має річка Рось

У річці Росі вже неможливо купатися

Річка Рось щороку все більше заростає

Раніше "Телеграф" розповідав про озеро Кунігунда на Закарпатті. Люди їдуть туди, аби оздоровитися лікувальними грязями.