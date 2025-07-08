Була окрасою центру України, а тепер заростає хащами: що сталося із річкою Рось
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Мешканці, які живуть біля річки, обурені її станом
Через невелике містечко Богуслав, що у Київській області, протікає річка Рось. Також вона пролягає через Вінницьку та Черкаську область. Раніше Рось була популярним місцем для відпочинку місцевих, а тепер там заборонено купатися. Також ми розповідали про чисте озеро за пів години їзди від Києва.
"Телеграф" розкаже, чим відома річка Рось, якою вона була раніше, а також що з нею сталося зараз, і на що скаржаться місцеві.
Що відомо про річку Рось
Річка Рось вважається правою притокою Дніпра, яка впадає у басейн Чорного моря. Її довжина складає 378,3 кілометри, тоді як площа басейну — 12 750 кілометрів квадратних. Натомість ширина річища в середній течії сягає майже 50 метрів.
Живлення річки — снігове. У неї впадають понад 1000 малих річок. Рось протікає через такі міста, як Біла Церква, Корсунь-Шевченківський, Стеблів, Рокитне. У річці мешкає понад сто видів водоростей, серед яких — Dinophyta, Cryptophyta, Chrysophyta, але переважають зелені водорості. У Росі живе майже 40 видів риб: краснопірка, йорж звичайний, бичок-бабка, окунь звичайний, пічкур звичайний, карась сріблястий.
Головними проблемами річки є забруднення стічними водами, розораність берегів та втручання людини у водойму, наприклад будівництво дамб.
Річка Рось зараз
У місцевій групі "Богуслав OnLine" мешканці скаржаться на владу, що річка має поганий стан. Вони зазначають, що з бюджету виділялися кошти на очищення водойми, але результату немає. Жителі Богуслава обурені, що у річці неможливо купатися.
- "Ганьба місцевій владі! Щоб у розпал купального сезону в такому стані була наша річка Рось!? Скільки грошей списано раніше на очищення річки! Результат в прямому ефірі! Де купатися? Головне — пісочок білий завезли і таблички на ньому поставили — купатися заборонено!".
- "Я вас підтримую. Уже немає в місті, куди піти, поніжитися на сонечку та поплавати, одні зарослі. Річку дуже шкода, потихеньку вона помирає, це була районна окраса, міська перлинка, та жодному керманичу немає до неї діла".
- "Владі нецікаво взагалі, де ті люди та діти мають купатися, їх цікавить інше, на жаль. Стає дедалі гірше, річка висихає".
- "Жах! До чого дожилися. Богуслав котиться на дно через нашу владу!".
Мешканка Корсуня-Шевченківського Тетяна Гулевата, де також протікає Рось, розповіла "Телеграфу", що раніше це була повноводна річка. Вона вважалась однією з найбільших серед малих річок України. Однак, упродовж останніх років Рось суттєво заросла. Тож зараз місцеві не мають змоги покупатися у водоймі в спекотний сезон. У річці плавають лише качки.
Раніше "Телеграф" розповідав про озеро Кунігунда на Закарпатті. Люди їдуть туди, аби оздоровитися лікувальними грязями.