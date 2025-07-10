Кравчук был его главным конкурентом: как выглядели Кучма и его оппоненты на выборах в 1994 году

Кучма стал вторым президентом независимой Украины

В этот день, 31 год назад, прошел второй тур выборов президента Украины, в результате которого победил Леонид Кучма. Тогда он набрал 52,15% голосов, а его конкурент, действующий президент Леонид Кравчук – 45,06%. Также Кучма подписал Будапештский меморандум, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия.

Предпосылкой к президентским выборам в 1994 году стал продолжающийся экономический кризис. Гражданам задерживали или не выплачивали зарплату, что вызывало митинги. Настроения общества ухудшала девальвация рублей, значительный рост цен на продукты и коммунальные услуги, а также отсутствие работы.

Митинги граждан из-за кризиса, фото Getty Images

Так 7 июня 1993 года состоялась забастовка шахтеров из Донецкого бассейна. А 19 июня 1993 в Донецке провели Учредительный съезд Коммунистической партии Украины, которую зарегистрировали в октябре. Вскоре шахтеры отправились в Киев, где продолжили протесты.

Митинги шахтеров Донбасса, фото Getty Images

17 июня 1993 года Верховная Рада решила провести 26 сентября консультативный референдум о выражении недоверия президенту Леониду Кравчуку и к парламенту. Впрочем, 24 сентября референдум был отменен, а Верховная Рада назначила досрочные выборы в парламент на 27 марта 1994 года, а президента — 26 июня.

В 1992-1993 годах Кучма был премьер-министром Украины и входил в Совет национальной безопасности и обороны. В сентябре 1993 года он подал в отставку. После этого Кучма некоторое время был президентом Совета промышленников и предпринимателей Украины. А в марте-августе 1994 работал народным депутатом.

Кучма в 90-х, фото "Фокус"

26 июня 1994 состоялся первый тур выборов президента Украины, в котором приняли участие 7 кандидатов. Главными конкурентами Кучмы были Леонид Кравчук и Александр Мороз, а также Владимир Лановой, Валерий Бабич, Иван Плющ, Петр Таланчук.

Александр Мороз, фото из сети

Иван Плющ и Леонид Кравчук, фото из сети

Владимир Лановой, скриншот "Украинской недели"

Валерий Бабич, фото "Википедия"

Петр Таланчук, фото из сети

Интересно, что в первом туре лидерство получил Кравчук с результатом 37,92% голосов, а Кучма — 31,17%. Впрочем, поскольку Кравчук не получил большинства голосов (более 50%), провели второй тур выборов. В нем уже победил Кучма, получив 52,15% голосов, тогда как Кравчук — 45,06%.

Кучма на выборах президента в 1994 году, фото Getty Images

10 июля 1994 года Кучма стал вторым президентом Украины. Его деятельность неоднозначно оценивалась в украинском обществе. Политика обвиняли в формировании клана олигархов в Украине, разделении Черноморского флота вместе с Россией, ограничении свободы СМИ, заказе убийства оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе.

Кучма стал президентом в 1994 году, фото Getty Images

Инаугурация Леонида Кучмы, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Леонида Кучмы. Они вместе более 60 лет.